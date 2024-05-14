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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В областном перинатальном центре приняли роды у девушки, беременной тройней

Ростовчанка только на седьмом месяце узнала, что беременна тройней

14 мая 2024, 15:25
Фото: для иллюстрации / 1MI
В областном перинатальном центре приняли роды у девушки, беременной тройней
В областном перинатальном центре приняли роды у девушки, беременной тройней, поделились в Минздраве региона.

Маме новорожденных 21 год. Беременность оказалась для нее первой и «спонтанной». До седьмого месяца она думала, что носит двойню. На 30-й неделе УЗИ показало, что девушка ждет троих мальчиков.

Роды принимали в областном перинатальном центре. Малыши родились с разницей в две минуты. Благодаря профессионализму врачей процесс родов прошел успешно.

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Медики обратили внимание, что сама юная мама родилась в двойне. Более того, у ее мамы были две двойни подряд.

Ранее врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.

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