Ростовчанка только на седьмом месяце узнала, что беременна тройней

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Маме новорожденных 21 год. Беременность оказалась для нее первой и «спонтанной». До седьмого месяца она думала, что носит двойню. На 30-й неделе УЗИ показало, что девушка ждет троих мальчиков.
Роды принимали в областном перинатальном центре. Малыши родились с разницей в две минуты. Благодаря профессионализму врачей процесс родов прошел успешно.
Медики обратили внимание, что сама юная мама родилась в двойне. Более того, у ее мамы были две двойни подряд.
Ранее врачи в Ростове помогли беременной, у которой плацента вросла в мочевой пузырь.