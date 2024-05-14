Стали известны точные даты дождливой погоды в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Дождливой погода будет во вторник и среду, а температура поднимется до +17 градусов. В ночное время она может упасть до +9 градусов, осадки сохранятся.
В четверг дожди должны прекратиться, а в пятницу они начнутся снова. Они продлятся до воскресенья, 19 числа.
Добавим, что дождливой погода будет и в ночное время. Температура может опуститься до +8 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.
До этого эколог назвал территории в регионе, которые может затопить при паводках.