rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода с 14 мая

Стали известны точные даты дождливой погоды в Ростове-на-Дону

14 мая 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода с 14 мая

В Ростове-на-Дону во вторник, 14 мая, начнутся дожди, которые будут продолжаться два дня, сообщили синоптики.

Дождливой погода будет во вторник и среду, а температура поднимется до +17 градусов. В ночное время она может упасть до +9 градусов, осадки сохранятся.

В четверг дожди должны прекратиться, а в пятницу они начнутся снова. Они продлятся до воскресенья, 19 числа.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Добавим, что дождливой погода будет и в ночное время. Температура может опуститься до +8 градусов, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в донском регионе.

До этого эколог назвал территории в регионе, которые может затопить при паводках.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Дожди#Температура#Синоптики
Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Сегодня, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Сегодня, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Сегодня, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Сегодня, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Сегодня, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Сегодня, 05:19
"