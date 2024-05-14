Стало известно, у кого в Ростовской области вырастет пенсия на 8 тыс рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Она рассказала изданию Life.ru, что фиксированная выплата у этой категории граждан вырастет на 100%. И пенсия увеличится на 8,1 тысячи рублей.
Отмечается, что на такую же сумму вырастут выплаты инвалидам, которым в мае установят первую группу инвалидности.
В июне пенсионеры, завершившие свою трудовую деятельность, могут рассчитывать на проиндексированное увеличение своей пенсии. Неработающим пенсионерам также каждый год делают индексацию с 1 января. В результате получается, что у них пенсия больше, чем у работающих.
Ранее вдвое была увеличена выплата многодетным матерям в Ростовской области.