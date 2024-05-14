Стало известно, у кого в Ростовской области вырастет пенсия на 8 тыс рублей

В июне пенсионеры, завершившие свою трудовую деятельность, могут рассчитывать на проиндексированное увеличение своей пенсии. Неработающим пенсионерам также каждый год делают индексацию с 1 января. В результате получается, что у них пенсия больше, чем у работающих.