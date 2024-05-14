rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Ростовской области 80-летним пенсионерам увеличат размер пенсии

Стало известно, у кого в Ростовской области вырастет пенсия на 8 тыс рублей

14 мая 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовской области 80-летним пенсионерам увеличат размер пенсии

В России, в том числе Ростовской области, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышенные выплаты, сообщила юрист Оксана Красовская.

Она рассказала изданию Life.ru, что фиксированная выплата у этой категории граждан вырастет на 100%. И пенсия увеличится на 8,1 тысячи рублей.

Отмечается, что на такую же сумму вырастут выплаты инвалидам, которым в мае установят первую группу инвалидности.

Вдвое увеличена выплата многодетным матерям в Ростовской области
Узнать подробнее

В июне пенсионеры, завершившие свою трудовую деятельность, могут рассчитывать на проиндексированное увеличение своей пенсии. Неработающим пенсионерам также каждый год делают индексацию с 1 января. В результате получается, что у них пенсия больше, чем у работающих.

Ранее вдвое была увеличена выплата многодетным матерям в Ростовской области.

Читайте также:
Вдвое увеличена выплата многодетным матерям в Ростовской областиВ Ростовской области стали известны даты выплаты пенсий и пособийКо Дню Победы в Ростовской области получат выплату 359 ветеранов
#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Пенсия
Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Сегодня, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Сегодня, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Сегодня, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Сегодня, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Сегодня, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Сегодня, 05:19
"