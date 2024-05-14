«Стираются нормы»: психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В пабликах Ростова стали все чаще появляться сообщения и видеоролики, в которых дети и подростки, подражая животным ходят на четвереньках, мяукают, лают и рычат. Популярная у юных ростовчан субкультура носит название фурри. Это сообщество людей, которых интересует культура животных с человекоподобными чертами. До этого ее представители создают арты и костюмы для косплея, чтобы подражать любимым персонажам. Теперь в моду вошло подражание повадкам животных и их внешнему виду. Опасно ли это, стоит ли родителям беспокоится за детскую психику и почему это популярно, рассказали опрошенные RostovGazeta психологи.
Эксперты сходятся в мнении о том, что нужно разграничивать движение фурри и квадробинг. Ведь эти два понятия часто путают. Квадробика — это вид спорта, который появился в 2010-х. В нём сочетаются различные элементы из кроссфита, боевых искусств и гимнастики. Современные дети же объединили переодевания и спорт, что является неким усовершенствованием и того, и другого направления.
Психолог Екатерина Каталина смотрит новое хобби детей, как отличный повод для самовыражения и проявления своего творческого потенциала. Эксперт призывает не относиться к увлечению с ироний и антипатией, если оно не сопровождается агрессивным поведением:
«Копируя поведение выбранного животного, подростки выполняют гимнастические трюки, стараются достоверно передать повадки зверя. Некоторые подростки увлекаются косплеем и самостоятельно изготавливают костюмы, наносят грим. Это увлечение достаточно необычно. Для создания действительно интересного и качественного костюма дети учатся шить и комбинировать различные элементы, изучают техники пластического грима. Важным элементом этого хобби является актёрская игра, умение необычно двигаться. Думаю, ничего опасного в этом нет. Подростки снимают креативные видео в социальных сетях, находят единомышленников, узнают новое».
Специалисты также считают, что ребенку важна поддержка и интерес со стороны родителей. Серьёзной психологической опасности сами по себе движения квадробика и фурри не представляют. Однако любое явление может принимать крайние формы. Например, одна из жительниц Ростова пожаловалась в социальных сетях, что группа подростков с громким лаем окружила ее, когда она шла со своим ребенком из магазина, а один из них пытался укусить женщину.
Психолог Ксения Гебо отмечает, что животные — это все-таки существа, которые живут инстинктами, что их и отличает от людей. И главное, чтобы ребенок не начал перенимать эту черту.
«Вообще, квадробинг — это не очень хорошее веяние, потому что все-таки животный мир он не интеллектуален, а примитивен. И это является опасным поведением, потому что разлагает принципы и нормы морали, принципы поведения в обществе», — уверена эксперт.
Поэтому, по ее словам, в первую очередь, родителям необходимо наблюдать не начинает ли занятие принимать экстремальные или опасные формы, Однако поддаваться панике из-за увлечения ребенка раньше времени тоже не стоит.
Психолог Кристина Егорова объяснила, почему движение фурри становится настолько популярным.
«Во-первых, это дает возможность испытать адреналин, а точнее пойти против правил, ведь маска „даёт силу“ и позволяет почувствовать что-то новое. Во-вторых, это желание быть похожим на кого-то, где тебя принимают и поддерживают. В-третьих, это развивает навыки управления и координации. В-четвертых, это возможность самовыражения и среди сверстников и в Интернете».
Подражание животным очень необычное хобби. Но психологи предупреждают, без должного родительского присмотра увлечение может навредить ребенку и его социализации. Детям необходимо объяснить, что необязательно повторять за животными все, ведь они живут по своим правилам, а люди — по своим. Задача родителей — не допустить того, чтобы ребенок будучи в маске забывал о базовых нормах поведения.
«Квадробинг может стать предметом более серьёзного обсуждения с психологом, так как подросток надевает маску и вживается в роль животного, а следовательно у него стираются нормы поведения, принятые в обществе», — подметила Кристина Егорова.
Ранее ростовчанка рассказала к чему привела ее встреча с одними из представителей движения фурри.