«Стираются нормы»: психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным

В пабликах Ростова стали все чаще появляться сообщения и видеоролики, в которых дети и подростки, подражая животным ходят на четвереньках, мяукают, лают и рычат. Популярная у юных ростовчан субкультура носит название фурри. Это сообщество людей, которых интересует культура животных с человекоподобными чертами. До этого ее представители создают арты и костюмы для косплея, чтобы подражать любимым персонажам. Теперь в моду вошло подражание повадкам животных и их внешнему виду. Опасно ли это, стоит ли родителям беспокоится за детскую психику и почему это популярно, рассказали опрошенные RostovGazeta психологи.