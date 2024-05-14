Свалки выросли на спуске к набережной в Ростове

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Собеседник рассказывает, что раньше возле дома на Береговой, 73 в Ростове стоял мусорный жбан, куда люди привыкли выбрасывать мусор. Однако недели три назад он отсюда пропал.
«А люди продолжают по привычке складывать мусор в этом месте», — отмечает Сергей Кабаненко.
Собеседник добавляет, что очень скоро рядом появится крупный продовольственный магазин. И отходов на улице станет еще больше.
«Плюс у нас здесь ветра, мусор разносится по округе. В идеале, здесь бы установить три контейнера, оснастив их специальными заграждениями с навесом. Так, чтобы вокруг была мелкая сетка, которая не позволит мусору разлетаться по улицам», — предлагает житель Ростова.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему улицы Ростова засыпаны мусором.