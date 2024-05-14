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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Ростовчанин пожаловался на горы мусора на спуске к набережной в Ростове

Свалки выросли на спуске к набережной в Ростове

14 мая 2024, 13:34
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Ростовчанин пожаловался на горы мусора на спуске к набережной в Ростове
Свалки мусора образовались вдоль дороги на спуске к набережной в Ростове, в районе дома № 73 на улице Береговой. Об этом сообщил RostovGazeta горожанин Сергей Кабаненко.

Собеседник рассказывает, что раньше возле дома на Береговой, 73 в Ростове стоял мусорный жбан, куда люди привыкли выбрасывать мусор. Однако недели три назад он отсюда пропал.

«А люди продолжают по привычке складывать мусор в этом месте», — отмечает Сергей Кабаненко.

Собеседник добавляет, что очень скоро рядом появится крупный продовольственный магазин. И отходов на улице станет еще больше.

Жбан убрали, но ростовчане продолжают выбрасывать мусор в привычном месте. Жбан убрали, но ростовчане продолжают выбрасывать мусор в привычном месте.
Жбан убрали, но ростовчане продолжают выбрасывать мусор в привычном месте.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
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«Плюс у нас здесь ветра, мусор разносится по округе. В идеале, здесь бы установить три контейнера, оснастив их специальными заграждениями с навесом. Так, чтобы вокруг была мелкая сетка, которая не позволит мусору разлетаться по улицам», — предлагает житель Ростова.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему улицы Ростова засыпаны мусором.

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Контейнеры#Мусорный жбан#Спуск к набережной#Мусорные свалки#Ветра#Уличный мусор
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