Ученые: Физкультурой полезно начать заниматься в любом возрасте

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как передает newkhakasiya.online, специалисты советуют умеренные физические нагрузки продолжительностью от 150 до 300 минут в неделю. Если же вы предпочитаете интенсивные упражнения, то это время можно сократить вдвое.
Связь между физической активностью и здоровьем давно известна, но австралийские ученые провели масштабное исследование, чтобы подтвердить это. Они проанализировали данные более 11 тысяч пенсионерок, начиная с 1996 года, когда испытуемым было от 47 до 52 лет.
Результаты показали, что даже те, кто начал заниматься спортом в позднем возрасте, имели значительно лучшее состояние здоровья по сравнению с теми, кто не занимался вовсе. Их психическое здоровье также улучшилось, хотя и не так значительно, как физическое.
Ученые подчеркнули, что хотя исследование не охватывало мужчин, сделанные выводы актуальны и для них.