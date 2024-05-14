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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Ученые: Физкультурой полезно начать заниматься в любом возрасте

Ученые: Физкультурой полезно начать заниматься в любом возрасте

14 мая 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Австралийские ученые выяснили, что физические упражнения полезны для здоровья, даже если вы поздно начали заниматься спортом. Исследования показали, что качество жизни и самочувствие существенно улучшаются у людей, начавших физическую активность после 50 лет.

Как передает newkhakasiya.online, специалисты советуют умеренные физические нагрузки продолжительностью от 150 до 300 минут в неделю. Если же вы предпочитаете интенсивные упражнения, то это время можно сократить вдвое.

Связь между физической активностью и здоровьем давно известна, но австралийские ученые провели масштабное исследование, чтобы подтвердить это. Они проанализировали данные более 11 тысяч пенсионерок, начиная с 1996 года, когда испытуемым было от 47 до 52 лет.

Результаты показали, что даже те, кто начал заниматься спортом в позднем возрасте, имели значительно лучшее состояние здоровья по сравнению с теми, кто не занимался вовсе. Их психическое здоровье также улучшилось, хотя и не так значительно, как физическое.

Ученые подчеркнули, что хотя исследование не охватывало мужчин, сделанные выводы актуальны и для них.

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