Ученый-ботаник рассказал, чем опасен сорняк, который нашли в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, что на посевах озимых в Ростовской области обнаружен опасный сорняк — эгилопс цилиндрический. Уточняется, что этот сорняк — карантинный объект для основных стран-импортеров российского зерна.
«Проблема заключается в том, что, особенно на ранних стадиях развития, этот сорняк сложно отличить от выращиваемых культур. Он обладает высокой биологической активностью и подавляет выращиваемые культуры, конкурируя с ними на поле. В результате снижается урожайность», — отмечает Михаил Середа.
Собеседник уверен, что погубить урожай озимых в Ростовской области сорняку не удастся. Однако потребуется работа по выявлению более подходящих сортов высаживаемых озимых, которые являются наиболее устойчивыми к этому сорняку.
«Эгилопс цилиндрический давно встречается в нашей флоре, в том числе и дикорастущей. Видимо, в силу каких-то обстоятельств было внесено большое количество зерна этого сорняка на поля. Поэтому он и стал более заметен», — комментирует ученый.
Эксперт подчеркивает, что родиной эгилопса цилиндрического является Средняя Азия, Южная Европа.
«Сельские труженики давно с ним борются и для этого проводится целый ряд работ. Но в силу того, что сорняк занимает одну экологическую нишу с пшеницей, с ним могут быть трудности. Конечно же, предпринимаются попытки выявить его генетические отличия, чтобы воздействовать на них, но это сложно технически», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере донского края.