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Published Сегодня, 08:39

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Ученый рассказал, способен ли карантинный сорняк погубить урожай в Ростовской области

Ученый-ботаник рассказал, чем опасен сорняк, который нашли в Ростовской области

14 мая 2024, 08:39
Фото: donland.ru
Ученый рассказал, способен ли карантинный сорняк погубить урожай в Ростовской области
Эгилопс цилиндрический, обнаруженный на посевах озимых в Ростовской области, это такой же сорняк, как и множество других. Однако на ранних этапах озимых его сложно отличить от выращиваемых культур, сообщил RostovGazeta заведующий кафедрой «Ботаника и биоресурсы» ДГТУ Михаил Середа.

Напомним, что на посевах озимых в Ростовской области обнаружен опасный сорняк — эгилопс цилиндрический. Уточняется, что этот сорняк — карантинный объект для основных стран-импортеров российского зерна.

«Проблема заключается в том, что, особенно на ранних стадиях развития, этот сорняк сложно отличить от выращиваемых культур. Он обладает высокой биологической активностью и подавляет выращиваемые культуры, конкурируя с ними на поле. В результате снижается урожайность», — отмечает Михаил Середа.

Собеседник уверен, что погубить урожай озимых в Ростовской области сорняку не удастся. Однако потребуется работа по выявлению более подходящих сортов высаживаемых озимых, которые являются наиболее устойчивыми к этому сорняку.

В полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк
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«Эгилопс цилиндрический давно встречается в нашей флоре, в том числе и дикорастущей», — комментирует ученый.«Эгилопс цилиндрический давно встречается в нашей флоре, в том числе и дикорастущей», — комментирует ученый.
«Эгилопс цилиндрический давно встречается в нашей флоре, в том числе и дикорастущей», — комментирует ученый.
Фото: wikimedia.org
«Эгилопс цилиндрический давно встречается в нашей флоре, в том числе и дикорастущей. Видимо, в силу каких-то обстоятельств было внесено большое количество зерна этого сорняка на поля. Поэтому он и стал более заметен», — комментирует ученый.

Эксперт подчеркивает, что родиной эгилопса цилиндрического является Средняя Азия, Южная Европа.

«Сельские труженики давно с ним борются и для этого проводится целый ряд работ. Но в силу того, что сорняк занимает одну экологическую нишу с пшеницей, с ним могут быть трудности. Конечно же, предпринимаются попытки выявить его генетические отличия, чтобы воздействовать на них, но это сложно технически», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере донского края.

Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
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