Ученый-ботаник рассказал, чем опасен сорняк, который нашли в Ростовской области

Эгилопс цилиндрический, обнаруженный на посевах озимых в Ростовской области, это такой же сорняк, как и множество других. Однако на ранних этапах озимых его сложно отличить от выращиваемых культур, сообщил RostovGazeta заведующий кафедрой «Ботаника и биоресурсы» ДГТУ Михаил Середа.

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