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В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей

В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей

14 мая 2024, 12:49
Фото: Pxhere
В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей
Исследовательский центр составил рейтинг из высокооплачиваемых профессий в Ростове-на-Дону. В топ пошли пять вакансий, которые позволят зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, сообщает портал SuperJob.

Самой высокооплачиваемым предложением в рейтинге сервиса стала вакансия аналитика «1С». Специалист должен помогать компании автоматизировать процессы, интегрируя в работу программные продукты 1С. За эту работу в Ростове-на-Дону предлагают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей.

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На втором месте — профессия геодезиста. Специалист по составлению карт и расчетам рельефа местности в Ростове может зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров региональный менеджер по продажам. Работодатели готовы платить сотрудникам от 110 тысяч рублей. А вот зарплату от 100 тысяч в Ростове-на-Дону обещают врачам-анестезиологам и главным бухгалтерам.

Ранее стало известно, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.

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