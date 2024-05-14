В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Самой высокооплачиваемым предложением в рейтинге сервиса стала вакансия аналитика «1С». Специалист должен помогать компании автоматизировать процессы, интегрируя в работу программные продукты 1С. За эту работу в Ростове-на-Дону предлагают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей.
На втором месте — профессия геодезиста. Специалист по составлению карт и расчетам рельефа местности в Ростове может зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц.
Замыкает тройку лидеров региональный менеджер по продажам. Работодатели готовы платить сотрудникам от 110 тысяч рублей. А вот зарплату от 100 тысяч в Ростове-на-Дону обещают врачам-анестезиологам и главным бухгалтерам.
Ранее стало известно, что в Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев.