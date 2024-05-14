В Ростов-на-Дону назвали профессии с зарплатами до 200 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемым предложением в рейтинге сервиса стала вакансия аналитика «1С». Специалист должен помогать компании автоматизировать процессы, интегрируя в работу программные продукты 1С. За эту работу в Ростове-на-Дону предлагают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей.