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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского

В Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского

14 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского
В центре Ростова-на-Дону планируют снести еще один старинный дом, говорится в документах на сайте городской администрации.

Речь идет о здании на улице Станиславского, 282, литер А. Его признали аварийным.

Строение, площадь которого составляет 230 квадратных метров, является ровесником Октябрьской революции. Для муниципальных нужд землю под ним изымут, шесть квартир у собственников выкупят и предложат компенсацию, а сам дом снесут.

Размер компенсации определят после проведения независимой оценки.

Речь идет о здании на улице Станиславского, 282, литер А. Его признали аварийным.Речь идет о здании на улице Станиславского, 282, литер А. Его признали аварийным.
Речь идет о здании на улице Станиславского, 282, литер А. Его признали аварийным.
Фото: Яндекс.Карты
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Кроме того, в Нахичевани снесут дом на улице Мясникова, 66/37, он же доходный дом Хохрина. Его также признали аварийными. Площадь дома — 197 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону снесли столетний дом турецкого подданного.

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