В Ростове-на-Дону снесут старинный дом на Станиславского

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Речь идет о здании на улице Станиславского, 282, литер А. Его признали аварийным.
Строение, площадь которого составляет 230 квадратных метров, является ровесником Октябрьской революции. Для муниципальных нужд землю под ним изымут, шесть квартир у собственников выкупят и предложат компенсацию, а сам дом снесут.
Размер компенсации определят после проведения независимой оценки.
Кроме того, в Нахичевани снесут дом на улице Мясникова, 66/37, он же доходный дом Хохрина. Его также признали аварийными. Площадь дома — 197 квадратных метров.
Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону снесли столетний дом турецкого подданного.