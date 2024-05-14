В Ростовской области больница затягивала направления пациентов к онкологу

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По информации ведомства, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологическим заболеванием. Он ждал направления на консультацию к врачу четыре месяца вместо положенных трех дней. Это является нарушением порядка оказания медпомощи и маршрутизации людей с острыми проблемами кровообращения в мозге и инфарктом.
Районный суд Зернограда привлек больницу к административной ответственности по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ — осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий. Суд назначил штраф в размере 75 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области многодетная мать скончалась накануне родов.