В Ростовской области больница затягивала направления пациентов к онкологу

По информации ведомства, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологическим заболеванием. Он ждал направления на консультацию к врачу четыре месяца вместо положенных трех дней. Это является нарушением порядка оказания медпомощи и маршрутизации людей с острыми проблемами кровообращения в мозге и инфарктом.