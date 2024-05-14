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В Ростовской области больницу оштрафовали за серьезные нарушения

В Ростовской области больница затягивала направления пациентов к онкологу

14 мая 2024, 09:11
Фото: Unsplash
В Ростовской области больницу оштрафовали за серьезные нарушения
В Ростовской области Росздравнадзор провел внеплановую проверку в Зерноградской больнице и выявил нарушения в оказании медицинской помощи. За это учреждению придется выплатить более 70 тысяч, сообщает ведомство.

По информации ведомства, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологическим заболеванием. Он ждал направления на консультацию к врачу четыре месяца вместо положенных трех дней. Это является нарушением порядка оказания медпомощи и маршрутизации людей с острыми проблемами кровообращения в мозге и инфарктом.

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По предварительным данным, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологией.По предварительным данным, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологией.
По предварительным данным, в Центральную районную больницу Зернограда обратился пациент с онкологией.
Фото: Яндекс.Карты

Районный суд Зернограда привлек больницу к административной ответственности по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ — осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий. Суд назначил штраф в размере 75 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области многодетная мать скончалась накануне родов.

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