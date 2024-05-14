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Published Сегодня, 10:08

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В Ростовской области будут лишать прав за сокрытие автомобильных номеров

В Ростовской области предложили лишать прав за сокрытие автомобильных номеров

14 мая 2024, 10:08
Фото: Unsplash
В Ростовской области будут лишать прав за сокрытие автомобильных номеров
Во всей России, в том числе и в Ростовской области, могут изменить систему наказания за сокрытие регистрационных номеров автомобилей. За ухищрения водителей могут лишить прав на срок от одного до полутора лет, сообщает Интерфакс с отсылкой на свои источники.

Как пишет издание, в Госдуме РФ рассматривают законопроект, который ужесточит меры наказания за маскировку номеров машин. Нововведение направлено на борьбу с любителями «играть в прятки». Если раньше за сокрытие регистрационных знаков грозил штраф в размере 5000 рублей или лишение прав от одного до трех месяцев, то сейчас предлагается лишать права управлять ТС от года до полутора лет.

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Отметим, что за последние пять лет число выявленных нарушений, связанных с умышленным сокрытием номеров, выросло с 70 тысяч до 111 тысяч.

Ранее стало известно, что ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге.

До этого в Ростовской области водитель на большой скорости влетел в здание школы.

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