В Ростовской области предложили лишать прав за сокрытие автомобильных номеров

Как пишет издание, в Госдуме РФ рассматривают законопроект, который ужесточит меры наказания за маскировку номеров машин. Нововведение направлено на борьбу с любителями «играть в прятки». Если раньше за сокрытие регистрационных знаков грозил штраф в размере 5000 рублей или лишение прав от одного до трех месяцев, то сейчас предлагается лишать права управлять ТС от года до полутора лет.