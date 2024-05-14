В Ростовской области предложили лишать прав за сокрытие автомобильных номеров

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как пишет издание, в Госдуме РФ рассматривают законопроект, который ужесточит меры наказания за маскировку номеров машин. Нововведение направлено на борьбу с любителями «играть в прятки». Если раньше за сокрытие регистрационных знаков грозил штраф в размере 5000 рублей или лишение прав от одного до трех месяцев, то сейчас предлагается лишать права управлять ТС от года до полутора лет.
Отметим, что за последние пять лет число выявленных нарушений, связанных с умышленным сокрытием номеров, выросло с 70 тысяч до 111 тысяч.
Ранее стало известно, что ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге.
До этого в Ростовской области водитель на большой скорости влетел в здание школы.