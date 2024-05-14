В центре Ростова рухнуло старинное здание, пока Левенцовку застраивают человейниками

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Администрация Ростова выдала разрешение компании «Зенит-Девелопмент» подготовить проект планировки участка в 10,59 гектара в Левенцовке. Там планируется масштабное строительство. Работать над документацией застройщик будет в течение года.
Площадь участка, на котором появятся ЖК, составляет больше десяти гектаров. Земля располагается за торговым центром «Золотой Вавилон».
Ранее власти Ростовской области передали этот участок «Зенит-Девелопмент» без торгов, посчитав проект застройки масштабным. Известно, что компания хочет возвести там десять многоэтажек и автостоянку. За передачу земли без торгов застройщика обязали построить за свой счет школу, детский сад и некоторые другие объекты.
Руководителем «Зенит-Девелопмент» является Евгений Дегтярев, бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области. Компания была зарегистрирована четыре года назад, когда Дегтярев еще числился парламентарием.
На улице Суворова, 7 в Ростове обрушился заброшенный старинный дом. Трехэтажное здание возвели в конце XIX века. Оно располагается неподалеку от ростовского экономического университета, в самом центре города. Дом входит в список объектов культурного наследия.
Пять лет назад здание признали аварийным. Власти несколько раз обещали снести его. Жильцов расселили в 2019 году, но процесс сноса дома постоянно затягивался. Жители соседних домов опасались, что здание может рухнуть. Летом 2022 года там произошел пожар. Он охватил 500 квадратных метров площади здания на втором и третьем этаже. Из-за возгорания в доме частично обрушилась крыша.
Вечером 13 мая у здания обрушилась стена. Очевидцы сообщают, что есть риск полного обрушения дома. На место происшествия прибыли местные власти. Глава администрации Кировского района Наталья Симаченко рассказала «АиФ — Ростов», что дом не могли снести, так как одно из его помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности. По нему до сих пор идут суды. По словам чиновницы, на месте дома планируется ввести режим ЧС, а все опасные конструкции уберут в «ближайшее время».
Telegram-канал Don Mash сообщил о задержании 36-летнего блогера в Ростовской области. На своих стримах уроженец Таганрога угрожал участникам боевых действий на Украине и оскорблял их.
Мужчина сейчас живет в Зеленограде. После того, как на него обратили внимание в сети, в дом блогера ворвались силовики. Они провели обыск и изъяли у мужчины компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете подробностями его расследования пока не делились.