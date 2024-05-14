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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО

Власти Ростовской области ответили на вопросы о сработавшей системе ПВО

14 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI

Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО

В Ростовской области во вторник, 14 мая, не работала система ПВО, сообщили в правительстве региона.

У властей попросили подтвердить распространяемую информацию о ПВО над Каменском-Шахтинском. Также задали вопрос о якобы воздушной угрозе в Морозовске.

Но в результате все это оказалось слухами.

«Система ПВО не работала. Воздушная обстановка в норме», — ответили в правительстве.

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Добавим, что в регионе ранее неоднократно срабатывала система ПВО и сбивала воздушные объекты. В Минобороны РФ заявляли, что это попытки киевского режима устроить теракты.

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До этого губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Киевский режим
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