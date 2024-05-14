Власти Ростовской области ответили на вопросы о сработавшей системе ПВО

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
У властей попросили подтвердить распространяемую информацию о ПВО над Каменском-Шахтинском. Также задали вопрос о якобы воздушной угрозе в Морозовске.
Но в результате все это оказалось слухами.
«Система ПВО не работала. Воздушная обстановка в норме», — ответили в правительстве.
Добавим, что в регионе ранее неоднократно срабатывала система ПВО и сбивала воздушные объекты. В Минобороны РФ заявляли, что это попытки киевского режима устроить теракты.
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До этого губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону.