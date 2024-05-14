Водителей в Ростове предупредили о страшных пробках на Красноармейской

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В городе начался ремонт дороги в рамках соответствующего нацпроекта. Предстоит привести в порядок два километра дорожного полотна от Ворошиловского до Гвардейской площади.
«Несмотря на то, что большую часть работ проведут ночью, ремонт такой загруженной магистрали повлечет некоторые неудобства для водителей», — заявил Алексей Логвиненко.
Он попросил их с пониманием отнестись к этой ситуации. После работ пропускная способность этого участка должна увеличиться.
Пользователи в соцсетях написали, что на этой улице уже начали появляться пробки.
«Прошу прекратить проводить ремонт дороги в час пик, так как это было сегодня», — заявили горожане.
Согласно данным онлайн-карт, на улице Красноармейской сейчас серьезные заторы в обе стороны.
Ранее стало известно, что реконструкция трассы М-4 «Дон» в донском регионе растянется на несколько лет.