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Updated Сегодня, 15:37

Ремонт дороги стал причиной страшных пробок в центре Ростова-на-Дону

Водителей в Ростове предупредили о страшных пробках на Красноармейской

14 мая 2024, 15:35
Фото: Администрация Ростова
Ремонт дороги стал причиной страшных пробок в центре Ростова-на-Дону

Водителей в Ростове предупредили о пробках на Красноармейской

В Ростове-на-Дону ремонт улицы Красноармейской станет причиной неудобств для водителей, предупредил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В городе начался ремонт дороги в рамках соответствующего нацпроекта. Предстоит привести в порядок два километра дорожного полотна от Ворошиловского до Гвардейской площади.

«Несмотря на то, что большую часть работ проведут ночью, ремонт такой загруженной магистрали повлечет некоторые неудобства для водителей», — заявил Алексей Логвиненко.

Он попросил их с пониманием отнестись к этой ситуации. После работ пропускная способность этого участка должна увеличиться.

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Фото: Администрация Ростова

Пользователи в соцсетях написали, что на этой улице уже начали появляться пробки.

«Прошу прекратить проводить ремонт дороги в час пик, так как это было сегодня», — заявили горожане.

Согласно данным онлайн-карт, на улице Красноармейской сейчас серьезные заторы в обе стороны.

Ранее стало известно, что реконструкция трассы М-4 «Дон» в донском регионе растянется на несколько лет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Пробки#Ремонт дороги
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