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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Ростовской области отмечается дефицит медсестер и медбратьев

В Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев

14 мая 2024, 09:14
Фото: Unsplash
В Ростовской области отмечается дефицит медсестер и медбратьев
За первые четыре месяца 2024 года было открыто более 900 вакансий для медбратьев и медсестер. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ростовская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким спросом, сообщает hh.ru.

По результатам анализа рынка труда Ростовская область вошла в первую десятку регионов, где больше вакансий для медсестер и медбратьев. В 2024 году было размещено порядка 900 предложений о работе для среднего медперсонала, что на 53% больше, чем в 2023 году.

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Заработная плата медсестер и медбратьев также выросла. Средняя зарплата по стране составила 46 тысяч рублей. В Ростовской области им готовы платить примерно по 42 тысячи рублей, что на 20% больше показателей прошлого года.

Специалисты отмечают, что в этой отрасти одна из самых низких конкуренций на одно рабочее место. По России на одну вакансию приходится 2,2 резюме, а в Ростовской области и того меньше — 1,8 резюме.

Ранее Ростовстат заявил о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области.

ростовчанам До этого RostovGazeta писала о том, что нутрициолог рекомендовала массово отказаться от подорожавшего вина.

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