В Ростовской области возник острый дефицит медсестер и медбратьев

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По результатам анализа рынка труда Ростовская область вошла в первую десятку регионов, где больше вакансий для медсестер и медбратьев. В 2024 году было размещено порядка 900 предложений о работе для среднего медперсонала, что на 53% больше, чем в 2023 году.
Заработная плата медсестер и медбратьев также выросла. Средняя зарплата по стране составила 46 тысяч рублей. В Ростовской области им готовы платить примерно по 42 тысячи рублей, что на 20% больше показателей прошлого года.
Специалисты отмечают, что в этой отрасти одна из самых низких конкуренций на одно рабочее место. По России на одну вакансию приходится 2,2 резюме, а в Ростовской области и того меньше — 1,8 резюме.
Ранее Ростовстат заявил о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области.
ростовчанам До этого RostovGazeta писала о том, что нутрициолог рекомендовала массово отказаться от подорожавшего вина.