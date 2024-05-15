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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с наркотиками под Ростовом

Бастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах

15 мая 2024, 19:02
Фото: 1MI
Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с наркотиками под Ростовом
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования о принуждении детей к употреблению наркотиков в городе Шахты, сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

В начале мая телеграм-каналах появилась информация о том, что в Ростовской области в Шахтах двое мужчин в кафе пытались склонить двух мальчиков 11 и 12 лет к употреблению наркотиков.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело. Однако до сих пор привлечь к ответственности мужчин, совершавших противоправные действия в отношении несовершеннолетних, не удалось. Жители города опасаются, что они смогут избежать наказания.

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Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде представить доклад о ходе этого уголовного дела. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Шахты#Наркотики#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#18+#Пострадавшие дети#Следствие#Следком#Происшествия
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