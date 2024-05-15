Бастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
В начале мая телеграм-каналах появилась информация о том, что в Ростовской области в Шахтах двое мужчин в кафе пытались склонить двух мальчиков 11 и 12 лет к употреблению наркотиков.
По этому инциденту было возбуждено уголовное дело. Однако до сих пор привлечь к ответственности мужчин, совершавших противоправные действия в отношении несовершеннолетних, не удалось. Жители города опасаются, что они смогут избежать наказания.
Председатель Следственного комитета запросил у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде представить доклад о ходе этого уголовного дела. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Ранее блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО.