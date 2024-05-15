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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО

Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО

15 мая 2024, 10:36
Фото: Московские суды общей юрисдикции
Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО
Под стражу заключили блогера, который высказывал угрозы в адрес участников спецоперации, сообщают в Telegram «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что 36-летний блогер из Таганрога во время стрима стал оскорблять бойцов спецоперации. Кроме того, на видео он им угрожал.

Выяснилось, что мужчина проживает в Зеленограде, его нашли и задержали. А по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО
Видео: Московские суды общей юрисдикции

«Постановлением Зеленоградского райсуда Москвы Соколовскому Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в публикации.

Отмечается, что под стражей мужчина проведет до 13 июля 2024 года. Само дело завели по статье об унижении человеческого достоинства, максимальное наказание составляет шесть лет заключения.

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