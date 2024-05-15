Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Ранее Telegram-канал Don_Mash писал, что 36-летний блогер из Таганрога во время стрима стал оскорблять бойцов спецоперации. Кроме того, на видео он им угрожал.
Выяснилось, что мужчина проживает в Зеленограде, его нашли и задержали. А по факту случившегося возбудили уголовное дело.
«Постановлением Зеленоградского райсуда Москвы Соколовскому Александру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в публикации.
Отмечается, что под стражей мужчина проведет до 13 июля 2024 года. Само дело завели по статье об унижении человеческого достоинства, максимальное наказание составляет шесть лет заключения.