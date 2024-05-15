«Дружила с Утесовым и Вертинским»: звезда ростовской филармонии Александра Рейф

Первая моя встреча с Александрой Борисовной состоялась в Ростовской филармонии в девяностые годы минувшего столетия. Нас познакомил ростовский режиссер, журналист Владимир Давыдович Таршис. Он привел меня к ней на концерт. После концерта Таршис брал интервью у Александры Борисовны для какой-то ростовской газеты. Таршис и Рейф были дружны. У них были очень теплые отношения. Таршис не скрывал, что являлся поклонником талантливой ростовской актрисы, называл ее не иначе как «моя любимая Шурочка Рейф». Он вообще всегда ее имя произносил с придыханием и любовью.