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Published Сегодня, 18:39

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Updated Сегодня, 18:41

Новости Ростовской области за 15 мая

Два мощных взрыва, вымирание населения и дрон для Якубовича: как прошла среда на Дону

15 мая 2024, 18:39
Фото: Изображение Midjourney
Новости Ростовской области за 15 мая
В Ростовской области отмечается высокая смертность из-за чего сокращается население, тем временем житель Новочеркасска принял участие в «Поле чудес» и подарил Леониду Якубовичу вражеский дрон, а ВСУ пытались нанести удар по топливной базе в Пролетарском районе.

Сокращение населения

В Ростовской области за первые три месяца 2024 года зафиксирована значительная убыль населения. По статистическим данным, естественное сокращение составило 6,8 тысячи человек.

Так, за первые три месяца 2024 года родились 7,7 тысяч детей, а умерли 14,6 тысячи человек. Число умерших почти вдвое превышает число родившихся, из-за чего в регионе уже продолжительное время фиксируется естественная убыль населения.

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Участник СВО на «Поле Чудес»

Участник СВО Руфет Рустамов из Новочеркасска подарил ведущему шоу «Поле Чудес» беспилотник противника, который удалось посадить бойцам РФ.

Боец рассказал о том, что служит в войсках радиоэлектронной борьбы. И во время штурма ему удалось подавить два вражеских дрона, за что он получил награду.

Как принято в телепередаче, гость попросил вынести презенты в студию. Тогда ассистентки передали Леониду Якубовичу доску, на которой закреплены те самые БПЛА. Также житель Ростовской области не упустил возможность и поздравил всех с Днем Победы.

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Губернатор Голубев об атаке дронов

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области прогремели два взрыва после атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Атака противника была совершена утром 15 мая в Пролетарском районе Ростовской области. В районе топливной базы взорвались два беспилотника. Однако взрывы не спровоцировали возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области прогремели два взрыва после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Налет произошел утром 15 мая в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Нападение совершили два дрона, которые и устроили взрывы на топливной базе. На месте происшествия не было обнаружено возгораний и пострадавших.

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