Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Происшествие случилось утром в среду, 15 мая. Регион атаковали два беспилотника в Пролетарском районе.
Это привело к двум взрывам, пожара после этого не было. В результате атаки никто не пострадал.
«Украинские беспилотники на территории России представляют угрозу не только для самой РФ, но и для других государств», — написали пользователи в комментариях.
«Украина уже сама себя загнала в угол», — пишут ростовчане.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.