rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов

Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки дронов

15 мая 2024, 03:49
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось утром в среду, 15 мая. Регион атаковали два беспилотника в Пролетарском районе.

Это привело к двум взрывам, пожара после этого не было. В результате атаки никто не пострадал.

Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Узнать подробнее

«Украинские беспилотники на территории России представляют угрозу не только для самой РФ, но и для других государств», — написали пользователи в комментариях.

«Украина уже сама себя загнала в угол», — пишут ростовчане.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды.

Читайте также:
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения водыГубернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на ДонуВоенные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрывы#Беспилотники#Атака дронов#Происшествия
Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Вчера, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Вчера, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Вчера, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Вчера, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Вчера, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Вчера, 05:19
"