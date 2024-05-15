Эколог Зайчиков рассказал, что может спасти Дон от загрязнений

Спикер разъясняет, что с точки зрения прагматичного подхода к контролю над загрязнением водных объектов региона и воспитательной меры, подобная борьба с зерновой пылью имеет свои плюсы. Однако она не окажет кардинального влияния на оздоровление реки Дон и не устранит причины негативного состояния водного объекта.