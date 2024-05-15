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Published Сегодня, 09:23

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Эколог разъяснил, почему борьба с загрязнением пылью не решит проблемы рек в Ростове

Эколог Зайчиков рассказал, что может спасти Дон от загрязнений

15 мая 2024, 09:23
Фото: rostovgazeta.ru
Эколог разъяснил, почему борьба с загрязнением пылью не решит проблемы рек в Ростове
Загрязнение реки Дон зерновой или угольной пылью — это самый минимальный ущерб, который можно нанести водоему в Ростовской области, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что пару лет назад при загрузке пшеницы возле причала «Азово-Донской терминал», в Дон попала зерновая пыль. Из-за загрязнения реки началось расследование. Суд принял решение взыскать с «Азово-Донского зернового терминала» 656 тысяч рублей.

«Безусловно, контролировать ситуацию с загрязнением водных объектов нужно. Но следует понимать, что загрязнение реки зерновой или угольной пылью — это очень небольшой процент на фоне возможных промышленных выбросов предприятий или канализационных утечек», — отмечает Андрей Зайчиков.
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Эколог разъясняет, что для контроля зерновой пыли ставят улавливатели. А в случае с угольной пылью устанавливают даже опрыскиватели, которые минимизируют объемы пыли от попадания в окружающую среду.

«У нас созданы все нормативные документы для того, чтобы контролировать, оптимизировать и минимизировать ущерб для окружающей среды. Главная цель — технологическое перевооружение портовых объектов. Начали с зерновой пыли — это хорошо, но постепенно должны прийти и ко всему остальному», — делится мнением собеседник.
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Спикер разъясняет, что с точки зрения прагматичного подхода к контролю над загрязнением водных объектов региона и воспитательной меры, подобная борьба с зерновой пылью имеет свои плюсы. Однако она не окажет кардинального влияния на оздоровление реки Дон и не устранит причины негативного состояния водного объекта.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Черноморо-Азовское морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха.

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