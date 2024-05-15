Эколог Зайчиков рассказал, что может спасти Дон от загрязнений

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Напомним, что пару лет назад при загрузке пшеницы возле причала «Азово-Донской терминал», в Дон попала зерновая пыль. Из-за загрязнения реки началось расследование. Суд принял решение взыскать с «Азово-Донского зернового терминала» 656 тысяч рублей.
«Безусловно, контролировать ситуацию с загрязнением водных объектов нужно. Но следует понимать, что загрязнение реки зерновой или угольной пылью — это очень небольшой процент на фоне возможных промышленных выбросов предприятий или канализационных утечек», — отмечает Андрей Зайчиков.
Эколог разъясняет, что для контроля зерновой пыли ставят улавливатели. А в случае с угольной пылью устанавливают даже опрыскиватели, которые минимизируют объемы пыли от попадания в окружающую среду.
«У нас созданы все нормативные документы для того, чтобы контролировать, оптимизировать и минимизировать ущерб для окружающей среды. Главная цель — технологическое перевооружение портовых объектов. Начали с зерновой пыли — это хорошо, но постепенно должны прийти и ко всему остальному», — делится мнением собеседник.
Спикер разъясняет, что с точки зрения прагматичного подхода к контролю над загрязнением водных объектов региона и воспитательной меры, подобная борьба с зерновой пылью имеет свои плюсы. Однако она не окажет кардинального влияния на оздоровление реки Дон и не устранит причины негативного состояния водного объекта.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Черноморо-Азовское морское управление РПН обвинило таганрогский авиазавод в загрязнении воздуха.