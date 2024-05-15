Эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В компании сообщили, что спрос на автомобили в России остается высоким: с начала 2024 года удалось продать 467 тысяч новых авто, что на 85-90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это приводит к резкому сокращению запасов у дилеров, поэтому партия автомобилей, ввезенная в Россию в марте–апреле, будет реализована к началу июля, что может спровоцировать рост цен.
«С 1 апреля 2024 года действуют ограничения на ввоз транспорта, поэтому цены на автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти — до 30% в зависимости от марки и модели», — уточнил собеседник.
В ГК «Автодом» рассказали RostovGazeta, что в прошлом году в Россию ввезли рекордное количество автомобилей из Китая. По причине профицита новых машин с начала этого года дилеры предлагают выгодные цены на большинство марок из КНР.
Кроме того, автомобили 2024 года также предлагаются покупателям со скидками. Только в апреле в РФ было поставлено около 90 тысяч новых машин, причем 94% — это авто из КНР.
«Пока нет предпосылок для роста цен на автомобили, поскольку потребительский спрос остается под давлением высокой ключевой ставки и дорогих автокредитов, а склады дилеров заполнены новыми машинами. Большинство китайских брендов будут предлагаться по прежним ценам или со скидками», — уточнили эксперты.
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев сообщил, что стоимость автомобилей начала увеличиваться с прошлого года не только из-за снижения поставок, но и из-за действий дилеров-спекулянтов. Цены на отечественные марки также поднимаются, так как они сильно зависят от поставок иностранных компонентов. Однако постоянный рост цен не может продолжаться бесконечно. Временные спады спроса будут оказывать на него тормозящее воздействие.
Собеседник напомнил, что продажи автомобилей Lada устанавливают и продолжают бить рекорды, основными причинами этого являются их более низкая стоимость по сравнению с иностранными марками и поддержка со стороны государства. «АвтоВАЗ» получает поддержку государства, включая возобновленную с января госпрограмму льготного автокредитования, которая распространяется на новые отечественные автомобили.
«В настоящее время обсуждается возрождение модели „Ока“, что является перспективной идеей, так как сегмент доступных городских малолитражек на данный момент не насыщен. В 2024 году китайские производители и дилеры намерены реализовать в России 1,2 миллиона автомобилей. Эта цель достижима по нескольким причинам», — рассказал эксперт.
По его словам, на российском автомобильном рынке многие китайские производители активно конкурируют между собой. Уже сегодня автосалоны предлагают специальные скидки на китайские модели, которых нет у европейских марок. Доля китайского автопрома в общем объеме продаж в прошлом году достигла 51%, что является весьма хорошим показателем. Это особенно важно, учитывая, что до введения санкций отношение россиян к китайским автомобилям было настороженным, и многие сомневались в возможности выгодной перепродажи приобретенного транспорта.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал, что в 2024 году рынок автомобилей в России ожидает незначительный рост цен в 2-3% в квартал, если курс национальной валюты не будет подвержен существенным колебаниям. Это контрастирует с 2023 годом, когда машины премиального сегмента подорожали в среднем на 29%, а массовый сегмент на 22%.
Александр Стрельников сообщил, что ограничения на импорт с 1 апреля 2024 года могут привести к росту цен на экспортируемые автомобили. Сокращение ассортимента автомобилей на рынке усложняет поиск желаемого автомобиля нужного цвета и комплектации. Он также включил в этот перечень планы китайских брендов удвоить свою долю на рынке, что может привести к росту цен из-за конкуренции.
Эксперт рассказал, что средняя стоимость автомобилей на вторичке в начале 2024 года составила 1,2 миллиона рублей, что на 2,6% больше показателей конца прошлого года. Автомобили отечественной марки Lada на вторичке в 2024 году подорожали сразу на 20%, средняя цена машины с пробегом составила 420 000 рублей.
Цена на автомобили Toyota выросла на 0,3%, до 1,7 миллиона, а стоимость Hyundai показала незначительное снижение на 1,7%.
«В целом, рынок автомобилей в России в 2024 году ожидает умеренный рост цен, вызванный ограничениями на импорт, сокращением ассортимента и планами китайских брендов», — уверен эксперт.
Александр Стрельников назвал пять доступных автомобилей в России. Среди них:
В целом эксперт сделал выводы, что для покупки надежного автомобиля в России летом 2024 года потребуется от 1,25 миллиона рублей. Важно учитывать, что цены на машины могут изменяться в зависимости от бренда, модели, комплектации и других факторов.
Ожидается, что летом 2024 года цены на автомобили в России останутся высокими, однако покупатели будут иметь больше вариантов выбора среди китайских и отечественных брендов в бюджетном сегменте.
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