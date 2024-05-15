Эксперты сообщили о подорожании машин в Ростовской области на 30%

В компании сообщили, что спрос на автомобили в России остается высоким: с начала 2024 года удалось продать 467 тысяч новых авто, что на 85-90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это приводит к резкому сокращению запасов у дилеров, поэтому партия автомобилей, ввезенная в Россию в марте–апреле, будет реализована к началу июля, что может спровоцировать рост цен.