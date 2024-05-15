rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону

«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону

15 мая 2024, 08:54
Фото: therian.fandom.com
«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону

Психолог Манухина высказалась о странном увлечении детей в Ростовской области

В России, в том числе Ростовской области, новое увлечение подростков под названием квадробинг может перерасти в хулиганство, рассказала RostovGazeta кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Манухина.

Что такое квадробинг

В последнее время в Интернете активно обсуждается новое явление среди подростков — квадробинг. Это субкультура, подразумевающая копирование поведения животных, переодевание в костюмы. Все это снимают на видео. Такое явление замечают в различных регионах, в том числе Ростовской области.

Почему квадробинг популярен у детей

Наталья Манухина рассказала, что квадробинг, если учитывать историю его создания японцем Кеничи Ито, новый вид спорта: имитируя движения животных, соревноваться в скорости и ловкости. Сам создатель получил Рекорд Гиннеса за самый быстрый бег на четвереньках на 100 метров. Он тщательно изучал повадки животных, в первую очередь обезьян. Имитация движений животных требует развития специальных навыков, упражнений, которые отсутствуют в других видах спорта.

Почему квадробинг популярен у детейПочему квадробинг популярен у детей
Почему квадробинг популярен у детей
Фото: therian.fandom.com
«Почему популярность спорта звериных движений в большей степени набирает у детей и подростков? Во-первых, все необычное — это занимательно, интересно, это игра. Во-вторых, современным детям сильно не хватает движений: они много сидят, в том числе за компьютерами и телефонами, мало передвигаются вообще, и лишь некоторые ограниченное время занимаются каким-либо единственным видом спорта с ограниченным объемом движений. В-третьих, большинству детей катастрофически не хватает участия взрослых в их развитии и воспитании, в первую очередь родителей и других близких», — рассказала эксперт.

Поэтому для привлечения к себе внимания они инстинктивно используют все максимально вовлекающее других детей и вызывающее отклики взрослых, пусть и негативные.

Хулиганство или нет?

По словам собеседницы, либо квадробинг будет признан спортом и получит свои спортивные границы (место для занятий, тренеров, правила и нормы) или будет развиваться хаотично как «уличное развлечение», проще говоря — хулиганство.

«Что, к сожалению, уже и происходит. Подростки надевают маски и другие атрибуты полюбившихся животных (хвосты, уши, когти), в которых не только тренируются, а и пристают к прохожим: пугают, дразнят, даже царапаются», — заявила эксперт.

Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире. Это означает, что потребность у людей почувствовать себя ловким и ощутить подобным природному существу, животному, растет. Ей нужно дать пространство и время, безопасную форму удовлетворения и реализации. Сделать это могут только взрослые. Нельзя ждать создания порядка со стороны детей, они к этому еще не способны.

Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире.Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире.
Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире.
Фото: therian.fandom.com

Наталья Манухина считает, что лучше бы за это в нашей стране взялись в Минспорте РФ, чем правоохранительные органы, в которые все чаще поступают жалобы на хулиганствующих на улицах подростков-квадроберов.

Почему подростки идут в субкультуры

Психолог-профайлер, специалист по невербальным коммуникациям и языку тела Ирина Веклич рассказала RostovGazeta, что подростки пытаются найти, где можно приглушить свои эмоциональные проблемы, где можно найти какую-то общность, где их понимают и принимают, и, соответственно, вот это все они находят в альтернативной реальности, в субкультуре. Таким образом, участие в субкультурных процессах ребята принимают из-за вот этих всех моментов.

У подростков есть потребность проявлять себя, самовыражаться, самоутверждаться, то есть показывать свое «Я» в обществе в каких-то формах поведения. И если эта потребность ограничивается семьей, обществом, то возникает риск отклонений от каких-то социокультурных норм, от юридических норм, и дети идут в субкультурные формы проявления поведения. Как итог, мы видим участие ребят в квадробинге и тому подобных движениях.

У подростков существует потребность проявлять себя, самовыражаться, самоутверждаться, то есть показывать свое «Я» в обществе в каких-то формах поведения.У подростков существует потребность проявлять себя, самовыражаться, самоутверждаться, то есть показывать свое «Я» в обществе в каких-то формах поведения.
У подростков существует потребность проявлять себя, самовыражаться, самоутверждаться, то есть показывать свое «Я» в обществе в каких-то формах поведения.
Фото: therian.fandom.com
«Но, опять же, если нет каких-то крайних отклонений, когда ребята могут кусаться, царапать кого-то. То есть, если это возможность просто сгруппироваться и показать себя в интернете, хайпануть, набрать подписчиков таким очень легким способом, то психического отклонения в этом нет. А если это выражается в крайних формах, о которых я сказала выше, то, конечно, это уже определенная угроза, и это ненормально в поведении ребенка», — заявила эксперт.

Квадробинг — это нормально или нет?

Ирина Веклич отметила, что квадробинг не несет вреда, когда не проявляется в крайней форме, то есть ребенок осознает, что это игра, он сохраняет связь с реальностью, присутствует уместность, адекватность игры, нет агрессии и вреда для окружающих.

То есть в понимании ребенка это выглядит как просто игра и не выливается в какие-то жесткие физические стычки.

«Хочу отметить, что я наблюдаю за ребятами подростками, которые увлечены какими-то серьезными видами спорта, у которых есть достижения, и они на этот квадробинг смотрят как на какую-то ерунду. А почему это происходит? Потому что ребята реализованы. Я даже смотрю на своего собственного сына, мы с ним этот момент обсудили, и он говорит, что зачем мне этот квадробинг, у меня разряд по плаванию, я занимаюсь пейнтболом в команде, которая имеет спортивные успехи. То есть, получается, что он самореализован, поэтому у него потребности вот так проявляться совершенно нет», — объяснила собеседница.

В целом на основе мнения опрошенных экспертов можно сделать выводы, что увлечение квадробингом не несет чего-то серьезного и опасного, пока подростки не переходят грани дозволенного и не мешают окружающим.

Читайте также:
«Я не думала, что мое увлечение легкой атлетикой станет профессией».Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считает компьютерные игры вредным увлечением
#Илья Протвинов#Общество#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Психология#Подростки#Квадробинг
Подпишитесь
Рост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожание
Сегодня, 08:58
На видео попала атака беспилотников по нефтебазе в Ростовской области 15 мая
Сегодня, 10:20
Эколог рассказал, как сорняк-двойник озимой пшеницы попал на поля Ростовской области
Вчера, 19:06
Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области
Сегодня, 10:11
Блогера из Ростовской области арестовали за угрозы участникам СВО
Сегодня, 10:36
Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон
Сегодня, 11:02
"