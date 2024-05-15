«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В последнее время в Интернете активно обсуждается новое явление среди подростков — квадробинг. Это субкультура, подразумевающая копирование поведения животных, переодевание в костюмы. Все это снимают на видео. Такое явление замечают в различных регионах, в том числе Ростовской области.
Наталья Манухина рассказала, что квадробинг, если учитывать историю его создания японцем Кеничи Ито, новый вид спорта: имитируя движения животных, соревноваться в скорости и ловкости. Сам создатель получил Рекорд Гиннеса за самый быстрый бег на четвереньках на 100 метров. Он тщательно изучал повадки животных, в первую очередь обезьян. Имитация движений животных требует развития специальных навыков, упражнений, которые отсутствуют в других видах спорта.
«Почему популярность спорта звериных движений в большей степени набирает у детей и подростков? Во-первых, все необычное — это занимательно, интересно, это игра. Во-вторых, современным детям сильно не хватает движений: они много сидят, в том числе за компьютерами и телефонами, мало передвигаются вообще, и лишь некоторые ограниченное время занимаются каким-либо единственным видом спорта с ограниченным объемом движений. В-третьих, большинству детей катастрофически не хватает участия взрослых в их развитии и воспитании, в первую очередь родителей и других близких», — рассказала эксперт.
Поэтому для привлечения к себе внимания они инстинктивно используют все максимально вовлекающее других детей и вызывающее отклики взрослых, пусть и негативные.
По словам собеседницы, либо квадробинг будет признан спортом и получит свои спортивные границы (место для занятий, тренеров, правила и нормы) или будет развиваться хаотично как «уличное развлечение», проще говоря — хулиганство.
«Что, к сожалению, уже и происходит. Подростки надевают маски и другие атрибуты полюбившихся животных (хвосты, уши, когти), в которых не только тренируются, а и пристают к прохожим: пугают, дразнят, даже царапаются», — заявила эксперт.
Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире. Это означает, что потребность у людей почувствовать себя ловким и ощутить подобным природному существу, животному, растет. Ей нужно дать пространство и время, безопасную форму удовлетворения и реализации. Сделать это могут только взрослые. Нельзя ждать создания порядка со стороны детей, они к этому еще не способны.
Наталья Манухина считает, что лучше бы за это в нашей стране взялись в Минспорте РФ, чем правоохранительные органы, в которые все чаще поступают жалобы на хулиганствующих на улицах подростков-квадроберов.
Психолог-профайлер, специалист по невербальным коммуникациям и языку тела Ирина Веклич рассказала RostovGazeta, что подростки пытаются найти, где можно приглушить свои эмоциональные проблемы, где можно найти какую-то общность, где их понимают и принимают, и, соответственно, вот это все они находят в альтернативной реальности, в субкультуре. Таким образом, участие в субкультурных процессах ребята принимают из-за вот этих всех моментов.
У подростков есть потребность проявлять себя, самовыражаться, самоутверждаться, то есть показывать свое «Я» в обществе в каких-то формах поведения. И если эта потребность ограничивается семьей, обществом, то возникает риск отклонений от каких-то социокультурных норм, от юридических норм, и дети идут в субкультурные формы проявления поведения. Как итог, мы видим участие ребят в квадробинге и тому подобных движениях.
«Но, опять же, если нет каких-то крайних отклонений, когда ребята могут кусаться, царапать кого-то. То есть, если это возможность просто сгруппироваться и показать себя в интернете, хайпануть, набрать подписчиков таким очень легким способом, то психического отклонения в этом нет. А если это выражается в крайних формах, о которых я сказала выше, то, конечно, это уже определенная угроза, и это ненормально в поведении ребенка», — заявила эксперт.
Ирина Веклич отметила, что квадробинг не несет вреда, когда не проявляется в крайней форме, то есть ребенок осознает, что это игра, он сохраняет связь с реальностью, присутствует уместность, адекватность игры, нет агрессии и вреда для окружающих.
То есть в понимании ребенка это выглядит как просто игра и не выливается в какие-то жесткие физические стычки.
«Хочу отметить, что я наблюдаю за ребятами подростками, которые увлечены какими-то серьезными видами спорта, у которых есть достижения, и они на этот квадробинг смотрят как на какую-то ерунду. А почему это происходит? Потому что ребята реализованы. Я даже смотрю на своего собственного сына, мы с ним этот момент обсудили, и он говорит, что зачем мне этот квадробинг, у меня разряд по плаванию, я занимаюсь пейнтболом в команде, которая имеет спортивные успехи. То есть, получается, что он самореализован, поэтому у него потребности вот так проявляться совершенно нет», — объяснила собеседница.
В целом на основе мнения опрошенных экспертов можно сделать выводы, что увлечение квадробингом не несет чего-то серьезного и опасного, пока подростки не переходят грани дозволенного и не мешают окружающим.