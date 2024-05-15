«Это перерастает в хулиганство»: психолог объяснила странное увлечение детей на Дону

Он добавила, что квадробинг набирает число сторонников во всем мире. Это означает, что потребность у людей почувствовать себя ловким и ощутить подобным природному существу, животному, растет. Ей нужно дать пространство и время, безопасную форму удовлетворения и реализации. Сделать это могут только взрослые. Нельзя ждать создания порядка со стороны детей, они к этому еще не способны.