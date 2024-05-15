Героя России назначили врио командующего войсками ЮВО

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На портале появилась информация об участниках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В списке есть имя Анашкина и его должность.
Добавим, что он является Героем России, в 2023 году он стал командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Сам он родился в Куйбышеве в 1968 году, а в 1987 году его призвали в армию.
Через два года он поступил в высшее воздушно-десантное командное училище. В 2003 году Анашкин окончил Общевойсковую академию ВС РФ.
Добавим, что в 2023 году он стал генерал-полковником.
До этого глава государства Владимир Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО.
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