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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Врио командующего войсками ЮВО назначили генерала Анашкина

Героя России назначили врио командующего войсками ЮВО

15 мая 2024, 13:20
Фото: Mil.ru
Врио командующего войсками ЮВО назначили генерала Анашкина

Врио командующего войсками ЮВО назначили генерала Анашкина

Генерал-полковник Геннадий Анашкин стал временно исполняющим обязанности командующего войсками ЮВО, говорится на сайте Кремля.

На портале появилась информация об участниках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В списке есть имя Анашкина и его должность.

Добавим, что он является Героем России, в 2023 году он стал командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Сам он родился в Куйбышеве в 1968 году, а в 1987 году его призвали в армию.

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Через два года он поступил в высшее воздушно-десантное командное училище. В 2003 году Анашкин окончил Общевойсковую академию ВС РФ.

Добавим, что в 2023 году он стал генерал-полковником.

До этого глава государства Владимир Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО.

Ранее в администрации Ростова анонсировали два громких назначения.

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