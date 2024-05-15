Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков

Глава региона объявил о том, что режим ЧС начал действовать 15 мая с 18.00 мск. Василий Голубев отметил, что по предварительной оценке, из-за заморозков пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров. Повреждения и гибель урожая принесли большой ущерб донским аграриям. Именно в период действия режима чрезвычайной ситуации все земледельцы смогут оформить страховую компенсацию и возместить убытки.