Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:03
Глава региона объявил о том, что режим ЧС начал действовать 15 мая с 18.00 мск. Василий Голубев отметил, что по предварительной оценке, из-за заморозков пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров. Повреждения и гибель урожая принесли большой ущерб донским аграриям. Именно в период действия режима чрезвычайной ситуации все земледельцы смогут оформить страховую компенсацию и возместить убытки.
Губернатор отметил, что размеры потерь еще уточняются.
Ранее ученый-ботаник рассказал, чем опасен сорняк, который нашли в Ростовской области. На посевах озимых обнаружили эгилопс цилиндрический.