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Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков

Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков

15 мая 2024, 18:01
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев объявил режим ЧС в Ростовской области из-за заморозков
Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о введении режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области. Решение принято в связи с ущербом, которые нанесли майские заморозки.

Глава региона объявил о том, что режим ЧС начал действовать 15 мая с 18.00 мск. Василий Голубев отметил, что по предварительной оценке, из-за заморозков пострадали посевы на площади более 140 тысяч гектаров. Повреждения и гибель урожая принесли большой ущерб донским аграриям. Именно в период действия режима чрезвычайной ситуации все земледельцы смогут оформить страховую компенсацию и возместить убытки.

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Губернатор отметил, что размеры потерь еще уточняются.

Ранее ученый-ботаник рассказал, чем опасен сорняк, который нашли в Ростовской области. На посевах озимых обнаружили эгилопс цилиндрический.

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