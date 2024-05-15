Губернатор Голубев сделал заявление после взрывов в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Нападение произошло утром в среду, 15 мая, в Пролетарском районе. Для атаки использовали два беспилотника, которые и устроили взрывы.
Инцидент случился на топливной базе, пожара после этого не было. При нападении никто не пострадал.
Пользователи в соцсетях раскритиковали тех, кто запустил дроны для атаки на регион.
Ранее Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт в области.
До этого режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.
Читайте также о том, как военные отразили ночную атаку двух беспилотников в регионе.