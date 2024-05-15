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Губернатор Голубев сделал заявление после взрывов в Ростовской области

Губернатор Голубев сделал заявление после взрывов в Ростовской области

15 мая 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области после атаки беспилотников прогремели два взрыва, сообщил губернатор Василий Голубев.

Нападение произошло утром в среду, 15 мая, в Пролетарском районе. Для атаки использовали два беспилотника, которые и устроили взрывы.

Инцидент случился на топливной базе, пожара после этого не было. При нападении никто не пострадал.

Стали известны подробности взрывов после атаки беспилотников в Ростовской области
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Пользователи в соцсетях раскритиковали тех, кто запустил дроны для атаки на регион.

Ранее Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт в области.

До этого режим повышенной готовности вводили в Таганроге из-за возможных атак БПЛА.

Читайте также о том, как военные отразили ночную атаку двух беспилотников в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Голубев#Губернатор#Взрывы#Происшествия
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