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Published Сегодня, 06:30

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Климатолог Иошпа пообещал аномальную жару летом в Ростовской области

Климатолог Иошпа пообещал аномальную жару летом в Ростовской области

15 мая 2024, 06:30
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа пообещал аномальную жару летом в Ростовской области

Климатолог Иошпа заявил о температуре выше нормы летом 2024 года

Климатолог Александр Иошпа считает, что этим летом в Ростовской области ожидается превышение нормы температуры воздуха.

Специалист сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что обычная среднемесячная температура июня в регионе составляет +21,6 градуса. В этом году ожидается повышение до +22 градусов, с прогнозом на уменьшение количества осадков по сравнению с обычным.

В июне обычно выпадает 59 мм осадков, но в этом году прогнозируется лишь 36 мм.

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В июле ожидается, что средняя температура поднимется выше обычной нормы до +24,6 градуса вместо привычных +24. Прогнозируется также увеличение количества осадков, которое может превысить климатическую норму.

В августе также будет повышение температуры на два градуса. Стоит ждать среднюю температуру в районе +25,5 градуса, в то время как норма находится на уровне +23,3 градуса.

Ранее ученый РАН заявил об опасности многоводного периода в регионе.

До этого жители региона из затопленных территорий сами расчистили русло канала.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Климатолог#Аномальная жара
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