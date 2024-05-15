Климатолог Иошпа пообещал аномальную жару летом в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Специалист сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что обычная среднемесячная температура июня в регионе составляет +21,6 градуса. В этом году ожидается повышение до +22 градусов, с прогнозом на уменьшение количества осадков по сравнению с обычным.
В июне обычно выпадает 59 мм осадков, но в этом году прогнозируется лишь 36 мм.
В июле ожидается, что средняя температура поднимется выше обычной нормы до +24,6 градуса вместо привычных +24. Прогнозируется также увеличение количества осадков, которое может превысить климатическую норму.
В августе также будет повышение температуры на два градуса. Стоит ждать среднюю температуру в районе +25,5 градуса, в то время как норма находится на уровне +23,3 градуса.
Ранее ученый РАН заявил об опасности многоводного периода в регионе.
До этого жители региона из затопленных территорий сами расчистили русло канала.