Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у МСП превысил 1,6 трлн рублей

«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — прокомментировал Максим Решетников, министр экономического развития России.