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Updated Сегодня, 15:33

Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у МСП превысил 1,6 трлн рублей

Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у МСП превысил 1,6 трлн рублей

15 мая 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
За первый квартал 2024 года государственные компании приобрели товары и услуги у представителей малого и среднего предпринимательства на сумму более 1,6 трлн рублей в рамках федерального закона № 223-ФЗ. Контроль за выполнением квоты в 25% закупок у МСП осуществляет Корпорация МСП.

Инициатива является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом Владимиром Путиным и находится под кураторством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака. Общий целевой объем закупок на 2024 год составляет 7,2 трлн рублей, пишет ria.ru.

«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — прокомментировал Максим Решетников, министр экономического развития России.

По данным Корпорации МСП, значительный рост объема закупок зафиксирован у предпринимателей из Москвы, Республики Татарстан и Свердловской области, где общая сумма составила 243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно.

За квартал в рамках 223-ФЗ заключены контракты более чем 10 тысячами крупных заказчиков и почти 89,5 тысячами МСП-поставщиков. Количество участников закупок категории МСП увеличилось более чем на 20% за год. Об этом заявил руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич.

Особенно заметен рост количества контрактов в секторах вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием (рост более чем в 48 раз), химических веществ и продуктов (почти в семь раз), ПО и IT-услуг (рост более чем в четыре раза).

С 15 мая в социальных сетях на страницах «Мой бизнес» и ФАС России начнется серия публикаций с ответами экспертов Федеральной антимонопольной службы России на вопросы, связанные с законодательством в сфере закупок. Эти материалы помогут разобраться в тонкостях действующих законов и представят юридическую оценку действий заказчиков.

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