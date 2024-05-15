На каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
За первые три месяца 2024 года в регионе было заключено 4074 брака. Для сравнения, за этот же период 2023 года было зарегистрировано 4418 новых семей, что на 8% брачных союзов меньше.
Печальная динамика распространяется и на разводы. С января по март 2024 года развелись 4445 пар, а за аналогичный период 2023 года распалось на 64 семьи меньше.
Ранее психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным.
До этого стало известно, что дети в городе Таганроге учится в две смены из-за роста рождаемости и беженцев.