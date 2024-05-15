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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Жители Ростовской области продолжают меньше жениться и чаще разводиться

На каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод

15 мая 2024, 13:45
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области продолжают меньше жениться и чаще разводиться

Жители Ростовской области стали реже разводиться

В Ростовской области сократилось количество браков, но увеличилось число разводов. Статистика показывает, что у многих жителей южного региона не получается создать и сохранить семью, сообщает Ростовстат.

За первые три месяца 2024 года в регионе было заключено 4074 брака. Для сравнения, за этот же период 2023 года было зарегистрировано 4418 новых семей, что на 8% брачных союзов меньше.

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Печальная динамика распространяется и на разводы. С января по март 2024 года развелись 4445 пар, а за аналогичный период 2023 года распалось на 64 семьи меньше.

Ранее психологи объяснили, зачем дети в Ростове подражают животным.

До этого стало известно, что дети в городе Таганроге учится в две смены из-за роста рождаемости и беженцев.

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