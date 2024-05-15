На Ростовскую область надвигается сильный ливень

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
15 и 16 мая синоптики прогнозировали пасмурную и дождливую погоду. Однако, по видео очевидцев, погодные условия оказались близки к экстремальным. Трассу М-4 «Дон» достаточно сильно подтопило. Шквалистый ветер, ливень и огромные грозовые тучи — все это надвигается в сторону Ростова-на-Дону. Сильные осадки будут продолжаться до вечера 16 мая.
Однако некоторые подписчики канала даже обрадовались надвигающейся непогоде:
«Быстрее бы пух прибило», — подмечает один из комментаторов.
По прогнозу синоптиков, в Ростове гроза может начаться около 17.00 мск. В ближайшие сутки температура воздуха в дневное время достигнет +16 градусов, а в ночное опумтится до +8 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Ранее стали известны точные даты дождливой погоды в Ростове-на-Дону.