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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

На Ростовскую область надвигается сильный ливень

На Ростовскую область надвигается сильный ливень

15 мая 2024, 13:20
Фото: Unsplash
На Ростовскую область надвигается сильный ливень
Жители области начали публиковать фото и видео темных грозовых туч, которые образовались за Ростовом со стороны Краснодара. Водители отмечают, что трассу М-4 «Дон» уже во всю заливает, рассказал телеграм-канал «Это Ростов Новости».

15 и 16 мая синоптики прогнозировали пасмурную и дождливую погоду. Однако, по видео очевидцев, погодные условия оказались близки к экстремальным. Трассу М-4 «Дон» достаточно сильно подтопило. Шквалистый ветер, ливень и огромные грозовые тучи — все это надвигается в сторону Ростова-на-Дону. Сильные осадки будут продолжаться до вечера 16 мая.

На Ростовскую область надвигается сильный ураган
Видео: Unsplash
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Однако некоторые подписчики канала даже обрадовались надвигающейся непогоде:

«Быстрее бы пух прибило», — подмечает один из комментаторов.

По прогнозу синоптиков, в Ростове гроза может начаться около 17.00 мск. В ближайшие сутки температура воздуха в дневное время достигнет +16 градусов, а в ночное опумтится до +8 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Ранее стали известны точные даты дождливой погоды в Ростове-на-Дону.

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