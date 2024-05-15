Население Ростовской области сокращается из-за высокой смертности

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Данные собрали с января по март 2024 года. В этом году родились 7,7 тысячи детей, а скончались 14,6 тысячи человек.
Получается, что умерли практически в два раза больше людей, чем родились. В предыдущем году за аналогичный период естественное сокращение численности населения составило 6,3 тысячи человек.
Добавим, что в целом в ЮФО убыль населения в этом году достигла 23,4 тысячи человек. В прошлом году этот показатель оказался на уровне 21,7 тысячи.
Если рассматривать ситуацию по всей стране, то убыль населения с начала года превысила 179 тысяч человек.
Ранее стало известно, что жители области чаще разводятся и меньше играют свадеб.
Также появилась информация, что жители региона стали чаще рожать по несколько детей.