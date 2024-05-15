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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Ростовской области рождаются в два раза меньше людей, чем умирают

Население Ростовской области сокращается из-за высокой смертности

15 мая 2024, 13:40
Фото: Unsplash
В Ростовской области рождаются в два раза меньше людей, чем умирают

Убыль населения Ростовской области достигла 6 тыс человек

По данным Росстата, в Ростовской области наблюдается естественное сокращение численности населения на уровне 6,8 тысячи человек.

Данные собрали с января по март 2024 года. В этом году родились 7,7 тысячи детей, а скончались 14,6 тысячи человек.

Получается, что умерли практически в два раза больше людей, чем родились. В предыдущем году за аналогичный период естественное сокращение численности населения составило 6,3 тысячи человек.

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Добавим, что в целом в ЮФО убыль населения в этом году достигла 23,4 тысячи человек. В прошлом году этот показатель оказался на уровне 21,7 тысячи.

Если рассматривать ситуацию по всей стране, то убыль населения с начала года превысила 179 тысяч человек.

Ранее стало известно, что жители области чаще разводятся и меньше играют свадеб.

Также появилась информация, что жители региона стали чаще рожать по несколько детей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Демография#Население#Естественная убыль
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