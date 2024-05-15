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Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области

Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области

15 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области
В Ростовской области в квитанциях на оплату услуги ЖКХ введут новую графу для жителей частного сектора, сообщает Ростовводоканал.

Речь идет о тех, кто оплачивает услуги по нормативу, они получат квитанции с учетом полива. В регионе поливной сезон длится с мая по сентябрь.

Расчеты за полив проводятся на основе площади придомового участка, не занятого строениями. Установленный стандарт составляет 18 кубических метров на каждые сто квадратных метров земли.

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Собственникам домов, где установлены счетчики, напомнили о важности своевременной поверки и регулярной передачи показаний. Это поможет избежать перехода на стандартные тарифы и начислений за полив.

Ранее безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Квитанции#Полив
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