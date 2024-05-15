Новая строка для оплаты появится в квитанциях ЖКХ в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Речь идет о тех, кто оплачивает услуги по нормативу, они получат квитанции с учетом полива. В регионе поливной сезон длится с мая по сентябрь.
Расчеты за полив проводятся на основе площади придомового участка, не занятого строениями. Установленный стандарт составляет 18 кубических метров на каждые сто квадратных метров земли.
Собственникам домов, где установлены счетчики, напомнили о важности своевременной поверки и регулярной передачи показаний. Это поможет избежать перехода на стандартные тарифы и начислений за полив.
Ранее безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан.