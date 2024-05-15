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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Эксперт из Ростова призвал начать проверки после выявления в твороге опасных добавок

Общественник из Ростова призвал вернуть проверки для пищевых производств

15 мая 2024, 06:23
Фото: Pxhere
Эксперт из Ростова призвал начать проверки после выявления в твороге опасных добавок
Никаких лишних добавок в кисломолочной и молочной продукции Ростова быть не должно, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что проверка специалистов Роскачества обнаружила лишние компоненты в составе творога от известных брендов. Установлено, что в твороге двух производителей присутствует «мясной клей» — запрещенная в России добавка.

А в твороге ряда других производителей были выявлены кишечная палочка, повышенная концентрации плесени или превышение содержания дрожжей. У некоторых известных потребителям Ростова брендов творог не соответствует требованиям по числу молочнокислых бактерий.

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«Молочная продукция является основным видом питания детей и людей пожилого возраста. Поэтому наличие лишних компонентов в составе должно наказываться по всей строгости закона», — отмечает Владислав Махмудов.

Спикер уверен, что из-за моратория на проверки недобросовестные производители стали злоупотреблять оказанным им доверием.

«Но я надеюсь, что новый Кабмин в ближайшее время пересмотрит свое отношение к запрету на проверки и их возобновят в плановом порядке. В том числе и внезапно, чтобы наше население получало качественные продукты питания», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на предприятии в Ростовской области нашли сардельки, накаченные опасными антибиотиками.

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