Общественник из Ростова призвал вернуть проверки для пищевых производств

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, что проверка специалистов Роскачества обнаружила лишние компоненты в составе творога от известных брендов. Установлено, что в твороге двух производителей присутствует «мясной клей» — запрещенная в России добавка.
А в твороге ряда других производителей были выявлены кишечная палочка, повышенная концентрации плесени или превышение содержания дрожжей. У некоторых известных потребителям Ростова брендов творог не соответствует требованиям по числу молочнокислых бактерий.
«Молочная продукция является основным видом питания детей и людей пожилого возраста. Поэтому наличие лишних компонентов в составе должно наказываться по всей строгости закона», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер уверен, что из-за моратория на проверки недобросовестные производители стали злоупотреблять оказанным им доверием.
«Но я надеюсь, что новый Кабмин в ближайшее время пересмотрит свое отношение к запрету на проверки и их возобновят в плановом порядке. В том числе и внезапно, чтобы наше население получало качественные продукты питания», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на предприятии в Ростовской области нашли сардельки, накаченные опасными антибиотиками.