Омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Ростовский эксперт объясняет, что в высшем образовании России взят курс перехода на свой, отечественный, путь развития, с частичным возвращением к советской модели образования.
По заверениям высшего государственного чиновника, с 2025 года у нас исчезнет понятие «бакалавр». Магистратура останется, но «будет совершенно иной».
«Однако каких-то больших изменений, кроме как переименования бакалавриата в высшее образование, а магистратуры — в высшее специализированное образование, я пока не вижу», — подчеркивает Владимир Гайворонский.
Собеседник добавляет, что создание принципиально новой системы высшего образования находится в начале большого пути. Дальше должны корректироваться программы обучения.
«В нашем высшем образовании сегодня очень много теории. Особенно это касается подготовки учителей, медиков, инженеров. Это те специалисты, в обучении которых, практика должна присутствовать каждый день. Иначе мы нередко наблюдаем, как выпускник приходит на работу, а ему велят забыть обо всем, чему его научили. И начинают рассказывать, как надо работать на самом деле. Такого быть не должно», — уверен эксперт.
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