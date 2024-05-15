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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Эксперт рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата

Омбудсмен рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата

15 мая 2024, 15:34
Фото: Unsplash
Эксперт рассказал, что будет с высшим образованием Ростова без бакалавриата
В высшем образовании продолжается уход от болонской системы — магистратуры и бакалавриата, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Ростовский эксперт объясняет, что в высшем образовании России взят курс перехода на свой, отечественный, путь развития, с частичным возвращением к советской модели образования.

По заверениям высшего государственного чиновника, с 2025 года у нас исчезнет понятие «бакалавр». Магистратура останется, но «будет совершенно иной».

«Однако каких-то больших изменений, кроме как переименования бакалавриата в высшее образование, а магистратуры — в высшее специализированное образование, я пока не вижу», — подчеркивает Владимир Гайворонский.
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Собеседник добавляет, что создание принципиально новой системы высшего образования находится в начале большого пути. Дальше должны корректироваться программы обучения.

«В нашем высшем образовании сегодня очень много теории. Особенно это касается подготовки учителей, медиков, инженеров. Это те специалисты, в обучении которых, практика должна присутствовать каждый день. Иначе мы нередко наблюдаем, как выпускник приходит на работу, а ему велят забыть обо всем, чему его научили. И начинают рассказывать, как надо работать на самом деле. Такого быть не должно», — уверен эксперт.

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