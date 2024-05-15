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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:25

Бизнесменов задержали в Ростовской области за продажу осетров

ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге

15 мая 2024, 12:23
Фото: МВД по Ростовской области
Бизнесменов задержали в Ростовской области за продажу осетров

Бизнесменов задержали в Ростовской области за продажу осетров

В Ростовской области провели обыски у бизнесменов, которые незаконно продавали в торговых точках рыбу, сообщили в региональном УМВД.

В Таганроге бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД провели рейды в рамках операции «Путина-2024».

В рамках рейда оперативные мероприятия прошли у двух предпринимателей из Таганрога, которые скупали и в дальнейшем реализовывали в магазинах осетровые породы рыб. Они занесены в Красную книгу и их вылов запрещен.

Во время обысков изъяли особей русского осетра и стерляди, а также более трех километров сетей. В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

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Кроме того, в регионе обнаружили рыбный цех, где незаконно хранили продукцию на сумму 1,5 миллиона рублей. Всего изъяли шесть тонн товара. Против бизнесмена завели дело, ему грозит до шести лет колонии.

Ранее дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща.

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