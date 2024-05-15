ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы в Таганроге

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Таганроге бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД провели рейды в рамках операции «Путина-2024».
В рамках рейда оперативные мероприятия прошли у двух предпринимателей из Таганрога, которые скупали и в дальнейшем реализовывали в магазинах осетровые породы рыб. Они занесены в Красную книгу и их вылов запрещен.
Во время обысков изъяли особей русского осетра и стерляди, а также более трех километров сетей. В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.
Кроме того, в регионе обнаружили рыбный цех, где незаконно хранили продукцию на сумму 1,5 миллиона рублей. Всего изъяли шесть тонн товара. Против бизнесмена завели дело, ему грозит до шести лет колонии.
Ранее дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща.