Продюсер рассказала, когда блогеры лишатся возможности продавать курсы ростовчанам

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Собеседница разъясняет, что по своей пользе онлайн-курсы бывают разными. Также как и их цены.
«Например, я знаю курс, где встреча с экспертом в области денежного мышления доходит до семи миллионов рублей. А есть курсы, которые построены буквально „на воздухе“. Дело в том, что этот сегмент рынка, по сути, никем не регулируется», — отмечает Екатерина Бачерикова.
Желающие продавать свои онлайн-курсы получают лицензию на образовательную деятельность. Поэтому тематика таких обучений может быть многообразной.
«Но ведь и покупающие курс потребители должны нести ответственность. Нередко доходит до смешного, когда после прохождения обучения человек не реализует полученные знания на практике, а ждет какого-то чуда. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет», — уверена собеседница.
Подробнее о том, почему ростовчане требуют возврата денег, заплаченных за прохождение курсов Аяза Шабутдинова — в большом материале RostovGazeta.