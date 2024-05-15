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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Продюсер рассказала, когда блогеры лишатся возможности продавать курсы ростовчанам

Продюсер рассказала, когда блогеры лишатся возможности продавать курсы ростовчанам

15 мая 2024, 06:26
Фото: unsplash
Продюсер рассказала, когда блогеры лишатся возможности продавать курсы ростовчанам
Продавец и покупатель — это главные участники, которые влияют на ситуацию на рынке. До тех пор, пока ростовчане будут покупать онлайн-курсы, блогеры не перестанут их продавать, сообщила RostovGazeta продюсер онлайн-курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.

Собеседница разъясняет, что по своей пользе онлайн-курсы бывают разными. Также как и их цены.

«Например, я знаю курс, где встреча с экспертом в области денежного мышления доходит до семи миллионов рублей. А есть курсы, которые построены буквально „на воздухе“. Дело в том, что этот сегмент рынка, по сути, никем не регулируется», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Желающие продавать свои онлайн-курсы получают лицензию на образовательную деятельность. Поэтому тематика таких обучений может быть многообразной.

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«Но ведь и покупающие курс потребители должны нести ответственность. Нередко доходит до смешного, когда после прохождения обучения человек не реализует полученные знания на практике, а ждет какого-то чуда. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет», — уверена собеседница.

Подробнее о том, почему ростовчане требуют возврата денег, заплаченных за прохождение курсов Аяза Шабутдинова — в большом материале RostovGazeta.

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