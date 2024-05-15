Продюсер рассказала, когда блогеры лишатся возможности продавать курсы ростовчанам

Продавец и покупатель — это главные участники, которые влияют на ситуацию на рынке. До тех пор, пока ростовчане будут покупать онлайн-курсы, блогеры не перестанут их продавать, сообщила RostovGazeta продюсер онлайн-курсов, ростовский блогер Екатерина Бачерикова.

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