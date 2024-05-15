Полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Конфликт произошел на Буденновском проспекте у «Вкусно и точка». Здесь поссорились фигурант и 20-летней парень, разрешить ситуацию мирно у них не получилось.
Тогда ростовчанин два раза выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, из-за чего его доставили в больницу. Сам нападавший в это время скрылся.
«Полицейские задержали и доставили в отдел 37-летнего местного жителя, оружие изъяли. Он хранил пистолет на законных основаниях», — уточнили в управлении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь подозреваемому грозит до двух лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области.