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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Ростовчанина задержали за расстрел молодого парня в центре города

Полиция задержала расстрелявшего прохожего у «Вкусно и точка» в Ростове

15 мая 2024, 07:12
Фото: 1MI
Ростовчанина задержали за расстрел молодого парня в центре города
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который открыл стрельбу в центре города, сообщили в региональном УМВД.

Конфликт произошел на Буденновском проспекте у «Вкусно и точка». Здесь поссорились фигурант и 20-летней парень, разрешить ситуацию мирно у них не получилось.

Тогда ростовчанин два раза выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, из-за чего его доставили в больницу. Сам нападавший в это время скрылся.

Молодого парня расстреляли возле «Вкусно и точка» в Ростове-на-Дону
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«Полицейские задержали и доставили в отдел 37-летнего местного жителя, оружие изъяли. Он хранил пистолет на законных основаниях», — уточнили в управлении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь подозреваемому грозит до двух лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Стрельба#Задержание#Происшествия
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