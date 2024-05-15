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Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушившегося дома

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома

15 мая 2024, 09:31
Фото: 66.mchs.gov.ru
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушившегося дома
В Ростове-на-Дону на территории рухнувшего многоквартирного дома теперь действует режим ЧС, заявили в горадминистрации.

Речь идет о доме на улице Суворова, где произошло обрушение части стены. Само здание было признано аварийным.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении режима ЧС», — рассказали в мэрии.

Режим ЧС ввели в части Азова
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Сейчас действует оперативный штаб, который контролируют обстановку. Самую территорию огородили.

Добавим, что здания считается аварийным с 2018 года, а всех жильцов расселили в 2021 году.

Напомним, что летом 2022 года здесь произошел пожар на площади 500 «квадратов». Из-за возгорания в доме частично обрушилась крыша.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обрушение#Чрезвычайная ситуация#Многоквартирный дом
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