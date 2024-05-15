Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения дома

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Речь идет о доме на улице Суворова, где произошло обрушение части стены. Само здание было признано аварийным.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о введении режима ЧС», — рассказали в мэрии.
Сейчас действует оперативный штаб, который контролируют обстановку. Самую территорию огородили.
Добавим, что здания считается аварийным с 2018 года, а всех жильцов расселили в 2021 году.
Напомним, что летом 2022 года здесь произошел пожар на площади 500 «квадратов». Из-за возгорания в доме частично обрушилась крыша.