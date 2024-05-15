Рост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожание

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Следующее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланировано на 1 июля 2024 года. В 2023 году тарифы остались без изменений. Таким образом, это будет первое изменение цен на ЖКУ за полтора года.
Согласно обновленным правилам, максимальное увеличение совокупной платы за ЖКУ с 1 июля 2024 года ограничено 9%. СМИ со ссылкой на слова главы Региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова писали, что в 64 муниципалитетах этот показатель составляет 9,5%, а в 13 территориях — 9,9%. Эти цифры определяют максимально допустимый уровень роста платы за коммунальные услуги для граждан, однако власти региона имеют возможность устанавливать тарифы на более низком уровне.
Согласно его заявлению, начиная с 1 июля стоимость газоснабжения в Ростовской области увеличится в пределах 9,8%-10,7%; водоснабжение и водоотведение подорожают на 9,5%, а электроэнергия — на 9%.
Точные прогнозы изменения цен на жилищно-коммунальные услуги невозможно сделать. Средние индексы, установленные правительством, являются лишь ограничениями, не обязательными параметрами. Местные власти и организации, предоставляющие ресурсы, сами определяют тарифы. При этом цены на ЖКУ могут различаться для разных групп потребителей: для организаций они обычно выше, чем для обычных жителей.
В постановлении региональной службы по тарифам говорится, что с 1 июля 2024 года плата за коммунальные услуги увеличится на всех территориях области. В Ростове, Батайске, а также в районах Аксайском, Азовском и Мясниковском стоимость вырастет до 56 рублей за кубометр, в настоящее время она составляет 51 рубль.
Тариф на холодную воду, поступающую по водоводу «Дачный», достигнет 38,2 рубля, в настоящее время он составляет 34,9 рубля.
Тарифы на коммунальные услуги могут расти по разным причинам. Вот несколько основных:
Инфляция: рост цен на коммунальные услуги часто связан с общим уровнем инфляции в стране. Увеличение цен на ресурсы, оборудование и услуги для предоставления коммунальных услуг приводит к увеличению затрат на их обслуживание и ремонт.
Инвестиции и модернизация: чтобы обеспечить более качественные и надежные коммунальные услуги, часто требуются инвестиции в обновление инфраструктуры и технологий. Это может включать в себя замену старых трубопроводов, установку нового оборудования для очистки воды и т. д. Расходы на такие проекты могут отражаться в росте тарифов.
Государство может сокращать финансирование программ субсидирования коммунальных услуг, что приводит к увеличению доли расходов, которые необходимо покрывать пользователям напрямую.
Дефицит ресурсов: в регионах, где недостаточно ресурсов (например, вода), стоимость их добычи и распределения может расти из-за увеличивающегося спроса и/или ограниченного предложения.
Технические проблемы и аварии: регулярное обслуживание, ремонт и замена инфраструктуры могут требовать значительных финансовых затрат. Повреждения, вызванные авариями или старением инфраструктуры, также могут привести к временному росту тарифов для покрытия затрат на ремонт.
Это лишь некоторые из факторов, которые могут влиять на рост тарифов на коммунальные услуги. Конечно, каждая конкретная ситуация может иметь свои уникальные причины.
В Ростове-на-Дону семьям с детьми-инвалидами предоставляется возмещение 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также возмещение расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (но не более 50% от указанного взноса). Это пособие также предоставляется малоимущим семьям, у которых есть дети-инвалиды, их среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума для детей в Ростовской области.
Если не платить за коммунальные услуги, то начисляются штрафы, начиная с 31-го дня просрочки платежа. Величина штрафа зависит от степени нарушения сроков оплаты.
Если у вас накопился долг за какой-либо вид услуг на протяжении двух месяцев, вам будет отправлено уведомление о необходимости его погашения в течение 20 дней. В случае неуплаты сначала предоставляемая услуга будет ограничена, а затем может быть полностью отключена.