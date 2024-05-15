Ростовчанам назвали эффективные способы копить деньги

Создайте отдельный блокнот или файл на компьютере, где вы будете записывать все свои доходы и расходы. Важно фиксировать каждую копейку — так вы сможете легче понять, на что уходят ваши деньги. Кроме того, вы можете добавить отдельную колонку для записи сумм, которые откладываете, чтобы собрать на какую-то значимую покупку или создать финансовый резерв.