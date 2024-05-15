Ростовчанам назвали эффективные способы копить деньги

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Рекомендуется оплачивать все обязательные счета сразу после получения зарплаты. Большая часть вашего дохода может уйти на эти цели, но вы будете чувствовать себя спокойнее и избежите появления задолженностей.
Для накопления средств логично использовать копилку, будь то физическая или виртуальная. С первым вариантом все ясно, а второй еще удобнее: многие банки предлагают открыть накопительный счет с различными условиями. Иногда даже можно настроить автопополнение виртуальной копилки, например, ежемесячно с вашего счета переводить определенную сумму или откладывать кешбэк.
Можно, например, начать с суммы в 1000 рублей и постепенно увеличивать вклады. В идеале рекомендуется откладывать каждый месяц 10–15% от заработка, что позволит довольно быстро собрать неплохую сумму.
Создайте отдельный блокнот или файл на компьютере, где вы будете записывать все свои доходы и расходы. Важно фиксировать каждую копейку — так вы сможете легче понять, на что уходят ваши деньги. Кроме того, вы можете добавить отдельную колонку для записи сумм, которые откладываете, чтобы собрать на какую-то значимую покупку или создать финансовый резерв.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей.