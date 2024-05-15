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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Ростовчанам назвали эффективные способы копить деньги

Ростовчанам назвали эффективные способы копить деньги

15 мая 2024, 13:13
Фото: Unsplash
Ростовчанам назвали эффективные способы копить деньги
Любой человек может научиться грамотно откладывать деньги, чтобы реализовать свои желания, сообщает Newia.ru.

Рекомендуется оплачивать все обязательные счета сразу после получения зарплаты. Большая часть вашего дохода может уйти на эти цели, но вы будете чувствовать себя спокойнее и избежите появления задолженностей.

Для накопления средств логично использовать копилку, будь то физическая или виртуальная. С первым вариантом все ясно, а второй еще удобнее: многие банки предлагают открыть накопительный счет с различными условиями. Иногда даже можно настроить автопополнение виртуальной копилки, например, ежемесячно с вашего счета переводить определенную сумму или откладывать кешбэк.

Можно, например, начать с суммы в 1000 рублей и постепенно увеличивать вклады. В идеале рекомендуется откладывать каждый месяц 10–15% от заработка, что позволит довольно быстро собрать неплохую сумму.

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Создайте отдельный блокнот или файл на компьютере, где вы будете записывать все свои доходы и расходы. Важно фиксировать каждую копейку — так вы сможете легче понять, на что уходят ваши деньги. Кроме того, вы можете добавить отдельную колонку для записи сумм, которые откладываете, чтобы собрать на какую-то значимую покупку или создать финансовый резерв.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области в среднем должны банкам по 378 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Финансы#Ростов#Эффективные способы#Копить деньги
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