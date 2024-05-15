Ростовчанка рассказала, почему пытается вернуть деньги за курс Аяза Шабутдинова

Жительница Ростова Светлана дважды покупала обучающие курсы у основателя Like Центра, известного блогера-миллионера Аяза Шабутдинова. Первое из обучений было краткосрочным. А второе, стоимостью 70 тысяч рублей, она и вовсе пройти не смогла — ей не выдали доступ к урокам.