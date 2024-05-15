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Ростовчанка рассказала, почему настаивает на возврате денег за курс Аяза Шабутдинова

Ростовчанка рассказала, почему пытается вернуть деньги за курс Аяза Шабутдинова

15 мая 2024, 07:52
Фото: Unsplash
Ростовчанка рассказала, почему настаивает на возврате денег за курс Аяза Шабутдинова
Качеством обучения на курсах Аяза Шабутдинова ростовчанка Светлана осталась недовольна. Сегодня она настаивает на возврате средств за самый дорогостоящий курс, о чем рассказала корреспонденту RostovGazeta.

Жительница Ростова Светлана дважды покупала обучающие курсы у основателя Like Центра, известного блогера-миллионера Аяза Шабутдинова. Первое из обучений было краткосрочным. А второе, стоимостью 70 тысяч рублей, она и вовсе пройти не смогла — ей не выдали доступ к урокам.

Позже Светлана решилась на приобретение фундаментального, рассчитанного на два года курса, за 400 тысяч рублей.

«Думала, что за этот срок меня действительно научат чему-то новому и полезному. Но оказалось, что ничего не изменилось. На уроках давали общедоступную и известную информацию. Причем учили не опытные преподаватели, а обычные люди, которые закончили эти курсы немного раньше», — отмечает Светлана.

Ростовчанка заметила, что «ученики» плавно перетекали из одних курсов в другие.

«В какой-то момент я даже подумала, почему бы и мне этим не воспользоваться? Остаться здесь и зарабатывать, обучая людей на своих курсах. Но я сразу отказалась от этой затеи — это же не особо экологично», — разъясняет жительница Ростова.

Подробнее о том, как обучали на курсах Аяза Шабутдинова — в большом материале RostovGazeta.

Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
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