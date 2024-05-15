Ростовчанка рассказала, почему пытается вернуть деньги за курс Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Жительница Ростова Светлана дважды покупала обучающие курсы у основателя Like Центра, известного блогера-миллионера Аяза Шабутдинова. Первое из обучений было краткосрочным. А второе, стоимостью 70 тысяч рублей, она и вовсе пройти не смогла — ей не выдали доступ к урокам.
Позже Светлана решилась на приобретение фундаментального, рассчитанного на два года курса, за 400 тысяч рублей.
«Думала, что за этот срок меня действительно научат чему-то новому и полезному. Но оказалось, что ничего не изменилось. На уроках давали общедоступную и известную информацию. Причем учили не опытные преподаватели, а обычные люди, которые закончили эти курсы немного раньше», — отмечает Светлана.
Ростовчанка заметила, что «ученики» плавно перетекали из одних курсов в другие.
«В какой-то момент я даже подумала, почему бы и мне этим не воспользоваться? Остаться здесь и зарабатывать, обучая людей на своих курсах. Но я сразу отказалась от этой затеи — это же не особо экологично», — разъясняет жительница Ростова.
Подробнее о том, как обучали на курсах Аяза Шабутдинова — в большом материале RostovGazeta.