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Published Сегодня, 16:40

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Ростов-на-Дону — Таганрог: сезонный пригородный поезд возвращается на маршрут

Сезонный пригородный поезд будет курсировать между Ростовом и Таганрогом

15 мая 2024, 16:40
Фото: donland.ru
Ростов-на-Дону — Таганрог: сезонный пригородный поезд возвращается на маршрут
18 мая сезонный пригородный поезд на паровозной тяге начнет курсировать от Ростова до Таганрога, сообщает СКЖД.

Сезонный поезд на паровозной тяге запустят 18 мая. В этом году он будет курсировать до конца сентября. Поезд будет ходить один раз в неделю, по субботам. От станции Ростов-Пригородный от будет отправляться в 09.35 мск, а в 11.35 мск пассажиры будут прибывать на вокзал Таганрог-Пассажирский. Обратно поезд будет уходить только вечером. Так, отправление назначено на 18.07 мск, а прибытие в Ростов в 20.10 мск.

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СКЖД отмечает, что количество билетов ограничено. Стоимость поездки в одну сторону составит 154 рубля.

Ранее стало известно, что в Ростовской области поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара.

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#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Паровоз#Транспорт#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня
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