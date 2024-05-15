Сезонный пригородный поезд будет курсировать между Ростовом и Таганрогом

Сезонный поезд на паровозной тяге запустят 18 мая. В этом году он будет курсировать до конца сентября. Поезд будет ходить один раз в неделю, по субботам. От станции Ростов-Пригородный от будет отправляться в 09.35 мск, а в 11.35 мск пассажиры будут прибывать на вокзал Таганрог-Пассажирский. Обратно поезд будет уходить только вечером. Так, отправление назначено на 18.07 мск, а прибытие в Ростов в 20.10 мск.