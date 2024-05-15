Штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Руководить новой структурой будет его заместитель Игорь Сорокин.
Основная задача нового штаба — обеспечение бесперебойного доступа к топливу и другим горюче-смазочным материалам для потребителей региона, особенно для работников из сферы АПК.
В состав штаба вошли представители УФАС и организаций, которые занимаются поставками нефтепродуктов.
Ранее стало известно, что цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая.
До этого оптовая цена на бензин взлетела на 27% в донском регионе.