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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области

Штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области

15 мая 2024, 09:21
Фото: Екатерина 9389894/cc by sa 4.0/wiki
Штаб для обеспечения водителей топливом создали в Ростовской области
В Ростовской области сформировали региональный штаб для обеспечения потребителей нефтепродуктами, сообщили в правительстве региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Руководить новой структурой будет его заместитель Игорь Сорокин.

Основная задача нового штаба — обеспечение бесперебойного доступа к топливу и другим горюче-смазочным материалам для потребителей региона, особенно для работников из сферы АПК.

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В состав штаба вошли представители УФАС и организаций, которые занимаются поставками нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Ростовской области могут вырасти к концу мая.

До этого оптовая цена на бензин взлетела на 27% в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штаб#Топливо#Водители#Нефтепродукты
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