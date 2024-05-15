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Смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость

Смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость

15 мая 2024, 08:38
Фото: Unsplash
Смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость
В Ростове-на-Дону у женщины, которая жаловалась на усталость, нашли серьезную болезнь, сообщили в региональном Минздраве.

К терапевту обратилась 46-летняя женщина и пожаловалась на умеренную общую слабость. К врачу ее направил гинеколога для оценки тромбогенного риска проведения менопаузальной гормональной терапии.

Дополнительное обследование показало, что у пациентки тромбофилия сложного генеза. Согласно открытым данным, это заболевание может привести к летальному исходу.

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Оказалось, что женщина курит более 15 лет, поэтому ей рекомендовали отказаться от этой вредной привычки. Также ей нужно ограничить потребления соленой пищи и соблюдать гипохолестериновую диету.

«Необходимо избегать ситуаций, которые могут привести к обезвоживанию, и употреблять достаточное количество жидкости», — говорится в рекомендациях.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове.

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