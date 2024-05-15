Смертельную болезнь нашли у ростовчанки, которая пожаловалась на усталость

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
К терапевту обратилась 46-летняя женщина и пожаловалась на умеренную общую слабость. К врачу ее направил гинеколога для оценки тромбогенного риска проведения менопаузальной гормональной терапии.
Дополнительное обследование показало, что у пациентки тромбофилия сложного генеза. Согласно открытым данным, это заболевание может привести к летальному исходу.
Оказалось, что женщина курит более 15 лет, поэтому ей рекомендовали отказаться от этой вредной привычки. Также ей нужно ограничить потребления соленой пищи и соблюдать гипохолестериновую диету.
«Необходимо избегать ситуаций, которые могут привести к обезвоживанию, и употреблять достаточное количество жидкости», — говорится в рекомендациях.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в дело об отказе госпитализировать онкобольную в Ростове.