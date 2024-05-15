rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Губернатор Голубев назвали дроны причиной двух взрывов в Ростовской области

Стали известны подробности взрывов после атаки беспилотников в Ростовской области

15 мая 2024, 04:00
Фото: 1MI

Губернатор Голубев назвали дроны причиной двух взрывов в Ростовской области

В Ростовской области прогремели два взрыва из-за атаки беспилотников, заявил губернатор Василий Голубев.

По его словам, в Пролетарском районе прогремели взрывы на топливной базе. Возгорания топлива это не вызвало.

Оказалось, что причиной являются дроны, которые атаковали донской регион. Медицинская помощь после взрыва никому не потребовалась.

Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Узнать подробнее

«Международные нормы нужно дорабатывать по поводу применения БПЛА, они уже давно не работают так как должно», — написали пользователи в комментариях.

Ранее губернатор сделал заявление после атаки дронов на Дону.

До этого один человек получил ранения при падении беспилотника в регионе.

Читайте также:
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения водыГубернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на ДонуВоенные отразили ночную атаку двух беспилотников в Ростовской области 2 мая
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрывы#Беспилотники#Происшествия
Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Вчера, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Вчера, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Вчера, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Вчера, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Вчера, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Вчера, 05:19
"