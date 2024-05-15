Стали известны подробности взрывов после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:02
По его словам, в Пролетарском районе прогремели взрывы на топливной базе. Возгорания топлива это не вызвало.
Оказалось, что причиной являются дроны, которые атаковали донской регион. Медицинская помощь после взрыва никому не потребовалась.
«Международные нормы нужно дорабатывать по поводу применения БПЛА, они уже давно не работают так как должно», — написали пользователи в комментариях.
Ранее губернатор сделал заявление после атаки дронов на Дону.
До этого один человек получил ранения при падении беспилотника в регионе.