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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Дожди в Ростове-на-Дону прекратятся с 17 мая

Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанет заливать дождями

15 мая 2024, 05:54
Фото: 1MI

Дожди в Ростове-на-Дону прекратятся с 17 мая

В Ростове-на-Дону в течение ближайших двух дней будут идти дожди, сообщили синоптики.

В среду и четверг, 15 и 16 мая, средняя температура будет составлять около +16 градусов. Местным жителям придется брать на улицу зонты, так как днем и ночью пройдут дожди.

Осадки должны прекратиться в пятницу, 17 числа. В это время потеплеет до +19 градусов.

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В дальнейшем в городе температура будет только расти, к выходным она поднимется до +21 градуса. Но в воскресенье снова пройдут дожди.

А в начале следующей недели воздух прогреется до +23 градусов.

Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.

До этого стало известно, чем опасен новый многоводный период в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дожди#Температура#Синоптики
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