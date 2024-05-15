Стало известно, когда Ростов-на-Дону перестанет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В среду и четверг, 15 и 16 мая, средняя температура будет составлять около +16 градусов. Местным жителям придется брать на улицу зонты, так как днем и ночью пройдут дожди.
Осадки должны прекратиться в пятницу, 17 числа. В это время потеплеет до +19 градусов.
В дальнейшем в городе температура будет только расти, к выходным она поднимется до +21 градуса. Но в воскресенье снова пройдут дожди.
А в начале следующей недели воздух прогреется до +23 градусов.
Ранее третья по силе за 2024 год магнитная буря обрушилась на Ростовскую область.
До этого стало известно, чем опасен новый многоводный период в регионе.