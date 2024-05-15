Стало известо, сколько стоит собрать ребенка на Последний звонок в Ростове

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Большой популярностью у выпускниц до сих пор пользуются наряды в стиле СССР. Школьные формы, как у советских школьниц, продаются в среднем от полутора тысяч. Классическое нарядное платье для Последнего звонка обойдется куда дороже. За него в среднем просят 4 800 рублей.
«На выбор платьев на последний звонок влияют модные тенденции весны-лета 2024: так, в этом году актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт. Что касается фасонов, сейчас в моде приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, открытые плечи и спины», — рассказывают аналитики.
Средняя цена за женские туфли в Ростове достигла двух с половиной тысяч рублей. Сейчас в моде туфли с пряжками, ремешками и завязками.
На рекордные 88% выросли продажи аксессуаров. Выпускницы покупают ленты, банты для прически и колокольчики. Они в среднем стоят 200 рублей.
Мужские костюмы для последнего звонка обойдутся в 3,2 тысячи рублей. У выпускников сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бордовый, бежевый. Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена за каждую вещь — четыре тысячи и 2,6 тысячи рублей соответственно. Рубашка обойдется в районе 1,4 тысячи рублей.
Заметен возросший спрос у парней на галстуки. Их продажи выросли на 55%. Интерес к бабочкам, наоборот, упал на 9%. В среднем такой аксессуар обходится в 1,3 тысячи рублей.
«Таким образом, набор из платья, туфель и ленты в этом году обойдется родителям в среднем в 7 500 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 8 700 рублей», — заключили эксперты.
Напомним, в день Последнего звонка в Ростовской области введут запрет на продажу алкоголя.