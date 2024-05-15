Стало известо, сколько стоит собрать ребенка на Последний звонок в Ростове

Большой популярностью у выпускниц до сих пор пользуются наряды в стиле СССР. Школьные формы, как у советских школьниц, продаются в среднем от полутора тысяч. Классическое нарядное платье для Последнего звонка обойдется куда дороже. За него в среднем просят 4 800 рублей.