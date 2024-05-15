Топ необычных и странных мест: что посмотреть ростовчанам в соседнем Краснодаре

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Недалеко от парка «Солнечный остров» находится небольшой водопад. Он появился случайно и не имеет естественного происхождения — в этом месте происходит водоотведение из очистных сооружений. Благодаря перепаду высот водопад выглядит очаровательно и завораживает своим видом. Неподалеку также располагается известный дуб Титан, возраст которого превышает 160 лет.
Это уникальное городское пространство, населенное разнообразными животными. Среди них можно встретить жирафов, бегемотов, гиен, тигров, леопардов, зебр, сурикатов, броненосцев, а также разнообразных попугаев и хищных птиц. Это лишь малая часть животного многообразия, которое можно здесь наблюдать.
Зоопарк создан в тропическом стиле, стремясь максимально приблизиться к естественным условиям обитания животных. На его территории расположены живописные мостики и пруды, где обитают различные виды птиц и рыб.
В целом, Сафари парк представляет собой отличное место для семейного отдыха на природе. Здесь можно не только наблюдать за животными, но и взаимодействовать с ними, а также покормить некоторых прямо из рук.
Расположен он на улице Трамвайная, 2, территория парка «Солнечный остров».
На окраине Краснодара находится жилой район, который называется «Немецкая деревня». Его название отражает архитектурный стиль зданий, напоминающих немецкие деревни. Вдоль берега озера расположены яркие таунхаусы, создающие уютную атмосферу. В этом районе также имеются детские игровые площадки и пункты проката велосипедов.
Добраться до жилого района можно на общественном транспорте, следуя к остановке «Немецкая деревня». Поездка от центра занимает более часа с пересадкой. Более быстрый вариант — воспользоваться такси.
Прекрасный вантовый мост, простой в своем дизайне, простирается над спокойными водами реки Кубань, символизируя вечную любовь, о которой мечтают все молодожены. После свадебной церемонии новобрачные установили для себя особую традицию — посещать этот мост и закреплять на нем замочки, а затем бросать ключи в воду. Этот обряд символизирует веру в то, что их семейная жизнь будет наполнена счастьем и радостью.
В непосредственной близости находятся сквер и парк Победы, где можно прогуляться и насладиться природой.
Расположен мост напротив здания по улице Кубанская-Набережная, 37/10.
Главным магнитом для всех туристов является главный сельскохозяйственный рынок Краснодара. Здесь вы найдете рукколу, шпинат и спаржу для свежих салатов, выберете свежую черноморскую барабульку, ставриду и кефаль. Вы сможете приобрести разнообразные необычные соленья, такие как листья для виноградной долмы или моченый арбуз. Однако основное внимание привлекают различные виды помидоров, за что Краснодарский край так популярен — розовые, желтые, оранжевые, экзотические черные и даже фиолетовые.
Продавцы всегда предлагают попробовать свои товары, а торговаться всегда приветствуется — для продавцов это особое удовольствие. Несмотря на официальное время работы рынка, рекомендуется приходить пораньше — большинство прилавков закрываются к 16:00.
Находится рынок на улице Рашпилевская, 137.
Лучшее время для посещения Краснодара — май и середина сентября. В это время уже достаточно тепло и сухо, но не слишком жарко, что обеспечивает комфортные условия.
Краснодар славится своим солнечным климатом. В течение года здесь бывает около 200 солнечных дней. Если есть время, стоит отправиться на побережье Черного моря.
Добавим, что расстояние от Краснодара до Ростова-на-Дону составляет около 250 километров. Поэтому минимальное время в пути начинается от трех часов.
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