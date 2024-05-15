Топ необычных и странных мест: что посмотреть ростовчанам в соседнем Краснодаре

Прекрасный вантовый мост, простой в своем дизайне, простирается над спокойными водами реки Кубань, символизируя вечную любовь, о которой мечтают все молодожены. После свадебной церемонии новобрачные установили для себя особую традицию — посещать этот мост и закреплять на нем замочки, а затем бросать ключи в воду. Этот обряд символизирует веру в то, что их семейная жизнь будет наполнена счастьем и радостью.