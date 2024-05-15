Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В этом выпуске участвовали участники спецоперации. Одним из них стал Руфет Рустамов из Новочеркасска.
Как пишет газета «Молот», во время беседы с ведущим он сообщил, что служит в войсках радиоэлектронной борьбы. Во время штурма он прикрывал российские подразделения и подавил два БПЛА противника. За это он получил награду.
После этого в студию вынесли беспилотник противника, который удалось посадить бойцам РФ. Он был прикреплен к специальной дощечке, ее боец подарил Леониду Якубовичу.
После этого участник поздравил всех телезрителей с Днем Победы.
Ранее стало известно, что «Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области.