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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:05

Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу украинский дрон

Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу вражеский дрон

15 мая 2024, 11:02
Фото: 1тв.ру
Участник «Поле Чудес» из Новочеркасска подарил Якубовичу украинский дрон
Участник спецоперации из Новочеркасска привез беспилотник в качестве подарка на шоу «Поле Чудес», показали в эфире Первого канала.

В этом выпуске участвовали участники спецоперации. Одним из них стал Руфет Рустамов из Новочеркасска.

Как пишет газета «Молот», во время беседы с ведущим он сообщил, что служит в войсках радиоэлектронной борьбы. Во время штурма он прикрывал российские подразделения и подавил два БПЛА противника. За это он получил награду.

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Одним из них стал Руфет Рустамов из Новочеркасска, который рассказал, что его имя переводится, как сильный.Одним из них стал Руфет Рустамов из Новочеркасска, который рассказал, что его имя переводится, как сильный.
Одним из них стал Руфет Рустамов из Новочеркасска, который рассказал, что его имя переводится, как сильный.
Фото: 1тв.ру

После этого в студию вынесли беспилотник противника, который удалось посадить бойцам РФ. Он был прикреплен к специальной дощечке, ее боец подарил Леониду Якубовичу.

После этого участник поздравил всех телезрителей с Днем Победы.

Ранее стало известно, что «Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Первый канал#Поле Чудес#Якубович
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