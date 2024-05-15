Уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По информации издания, дело возбудили по статье о получении взятки. Максимальное наказание по нему составляет 12 лет колонии.
«По данным следствия, экс-судья получила 500 тыс. рублей за отмену решения мирового судьи», — пишет издание. Но никаких официальных подтверждений этому нет, сейчас вся информация уточняется.
Отмечается, что ранее Высшая квалификационная коллегия судей разрешила завести уголовное дело.
Кроме того, уголовное преследование коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее заместителя.
Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде в донской столице.