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Уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву

Уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву

15 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI
Бывший председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева стала фигуранткой уголовного дела, пишет ТАСС.

По информации издания, дело возбудили по статье о получении взятки. Максимальное наказание по нему составляет 12 лет колонии.

«По данным следствия, экс-судья получила 500 тыс. рублей за отмену решения мирового судьи», — пишет издание. Но никаких официальных подтверждений этому нет, сейчас вся информация уточняется.

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Отмечается, что ранее Высшая квалификационная коллегия судей разрешила завести уголовное дело.

Кроме того, уголовное преследование коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее заместителя.

Ранее эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
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